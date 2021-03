Kleurige paaseieren zorgen voor grote glimlach op Asser Brink

Een verpleegster, Ellert of Brammert, het TT Circuit en een duiveltje. Pasen komt eraan en Karin Kingma, docent kunstvakken op de locatie Salland van het Vincent van Gogh in Assen, liep al lang rond met het idee om iets met enorme eieren te doen. "De coronatijd was hier het moment voor. Het idee sloeg zo goed aan, dat ook de locatie Lariks, de asielzoekersschool, mensen uit Assen en enkele bedrijven zich aanmelden."

Bot voor Mannes

Kingma kwam op het idee, nadat haar klassen eerder al eens een enorm bot voor stationshond Mannes hadden gemaakt. "Via een vader van een leerling konden we dat bot destijds maken. Nu zijn we op die manier aan de eieren gekomen."

Enthousiast

Annelies Verkade, collega van Kingma op locatie Lariks, was een van de mensen die helemaal enthousiast raakte door de plannen. "Alle kinderen in de tweede klas hebben hier een ei gemaakt. Per klas is er een ei uitgekozen voor op de Brink.

Het enthousiasme voor de actie is zo groot, dat hij ook is uitgebreid in het centrum. Verschillende winkels hebben een kleinere versie in de winkel staan. De eieren blijven de de komende twee weken staan.