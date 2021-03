Totale gekte op de woningmarkt: drukte bij makelaars

Op zo'n kijkdag komen zo tien mensen de woning bezichtigen. "Wij plannen vaak twee kijkdagen per woning om zoveel mogelijk mensen de kans te geven, maar vaak moeten we ook tientallen mensen teleurstellen. Die moeten we allemaal bellen en vertellen dat ze niet langs kunnen komen en uitleggen hoe het zit", vertelt makelaar Wim Stuursma. Hij is vooral in de regio Nieuw-Buinen actief. Bij het dorp staan sinds kort meerdere windmolens, maar dat houdt de huizenkopers niet tegen.

Makelaar Wim Stuursma leidt potentiële kopers rond in een woning (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Potentiële kopers rijden af en aan

Hij leidt vandaag mensen rond aan het Zuiderdiep. En terwijl het ene stel wegrijdt, komt het volgende stel alweer aanrijden. "Een huis verkopen is niet zo moeilijk momenteel, maar je wil wel het beste rendement voor je klanten", legt Stuursma uit. "Want in negen van de tien gevallen kopen zij ook een nieuwe woning en als koper is de woningmarkt momenteel niet leuk." Want rustig nadenken over een woning en een bod uitbrengen onder de vraagprijs is er niet meer bij. De meeste huizen worden boven de vraagprijs verkocht. "Dat wordt je zelfs al verteld door de makelaar als je komt kijken", zegt Hennie Woering.

Zij en haar man hebben hun eigen huis verkocht en zoeken een nieuwe woning. Ze hebben een paar bezichtigingen gehad en bekijken vandaag de woning aan het Zuiderdiep. "Je weet dat je meer moet bieden dan de vraagprijs. Het hoort er helaas bij en moet je er voor over hebben. Maar dat maakt het wel minder leuk."

Binnen drie weken verkocht

Volgens makelaar Stuursma worden momenteel veel woningen binnen drie weken verkocht. Eerder stonden huizen vaak wel een jaar te koop. Er wordt zelfs al gesproken over woningtoerisme. Op zondagen rijden mensen in optocht langs te koop staande huizen. Dat merkt ook de familie Wind, een stukje verderop in Nieuw-Buinen. Anderhalve week geleden zetten zij de woning te koop en sindsdien is het druk in de straat.

"Binnen een week kwam de eerste kijker al over de vloer", vertelt Elly Wind. En tijdens twee kijkdagen komen nog eens twaalf mensen langs. "We hebben meegemaakt dat mensen al een de deur stonden voordat de woning te koop stond. Dan vertelden ze dat ze gehoord hadden dat we ons huis wilden verkopen en of ze mochten kijken." Verbaasd is ze, maar Wind snapt het ook wel. "Huizen worden zo snel verkocht, je moet wat als koper."

Elly Wind zet nog even een bloemetje neer voordat een potentiële koper komt (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Ze zijn zelf bezig met de bouw van een nieuw huis en kunnen dus profiteren van de woninggekte. Wind heeft ook totaal geen zorgen of haar woning wel verkocht wordt en of ze er wel een goeie prijs voor krijgt. Potentiële kopers moeten dit weekend de knoop doorhakken. Zij moeten volgende week bij de makelaar hun bod neerleggen.

Woningaanbod daalt licht

Uit de gegevens van woningsite Funda blijkt dat deze week in Drenthe het woningaanbod daalde met zeventien huizen van 1735 naar 1718. Dat is geen groot verschil, maar in de afgelopen dagen zijn er ook nieuwe woningen te koop aangeboden. In de Drentse gemeentes zit veel verschil. In Borger-Odoorn, waar ook Nieuw-Buinen onder valt, staan er in een week tijd tien huizen minder te koop. Het aantal te koop staande huizen daalt van 75 naar 65. Ook in de gemeenten Emmen en Midden-Drenthe daalde het woningaanbod. In de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Meppel kwamen er juist woningen bij.

Ook in de plaatsen zelf zitten grote verschillen. In Nieuw-Amsterdam daalde het aantal huizen dat te koop staat in een paar dagen tijd van 56 naar 47. En in Ees kon je aan het begin van de week nog twee huizen kopen, vandaag staat er niets meer te koop. In de stad Meppel ging het aanbod juist van 102 naar 110. De woningmarkt in Drenthe is dus flink in beweging.