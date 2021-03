Boerinnen Kalender tien jaar: Welke Drentse komt op de jubileumeditie?

In tien jaar tijd verschenen er 144 verschillende boerinnen, waaronder veertien Drentse dames, op de kalender. Het publiek mag nu op hun favoriete model stemmen. Van de twaalf favorieten wordt een verjaardagskalender gemaakt.

Linet was de eerste Drentse

Dat de Boerinnen Kalender sinds de eerste uitgave in 2011 een groot succes is, blijkt alleen al uit het aantal aanmeldingen. Ieder jaar krijgen de makers honderden aanmeldingen van meiden die ook graag op de kalender willen verschijnen. De eerste Drentse was Linet Kooiker uit Dalen. In 2014 prijkte zij als Miss Maart op de kalenderplaat. Iets waar ze nog steeds trots op terugkijkt. "Ik wilde laten zien dat vrouwen wel degelijk een grote bijdrage leveren binnen het boerenbedrijf. Stoere meiden die graag de handen uit de mouwen steken', aldus de Drentse primeur.

Martine Kroes wilde vooral positieve aandacht voor de boerensector (Rechten: Boerinnenkalender/Martine Kroes)

Aandacht

Deze positieve wijze om aandacht te vragen voor de agrarische sector is iets wat de organisatie drijft, maar ook de poserende boerinnen. Martine Kroes, Miss Mei van 2018 beaamt dit. "Mijn moeder wees me erop. Ze zei: 'Dat moet je doen, is vast leuk.' Daarnaast vinden wij allebei dat boer(inn)en niet altijd in het beste daglicht worden gezet. Ik wilde graag een positieve boodschap over het land- en buitenleven uitdragen."

Niet alleen komt er door de kalender veel aandacht voor de sector, ook de boerinnen zelf krijgen ontzettend veel aandacht. Met name Anouk Noordman uit Zuidwolde. Zij werd gekozen als covermodel, en dat bracht nogal wat teweeg. "De media explodeerden, ik werd de hele dag gebeld door radio en televisie." Toch heeft Noordman deze aandacht nooit als vervelend ervaren. "De lancering was echt een hoogtepunt, ik had deze ervaring niet willen missen."

Anouk Noordman was het covermodel van de Boerinnenkalender 2018 (Rechten: Boerenkalender/Anouk Noordman)

Geweldige ervaring

Alle benaderde boerinnen zijn het erover eens: het was een ervaring die ze niet hadden willen missen. Dat ze vrijwel geen negatieve reacties hebben gekregen draagt hier aan bij, maar het komt ook zeker door de organisatie. Noordman: "Ik zou het zeker jonge meiden aanraden. Je mag ook meedenken over de foto en je outfit, wat het nog leuker en spontaner maakt. Ook Natasja Schenning, Miss April uit Wijster, denkt er zo over. "Ze gaven me onwijs veel zelfvertrouwen tijdens de shoot. Op de terugweg dacht ik alleen maar: dit was leuk!" Dat de dames graag deze ervaringen willen delen beaamt ook Martine Kroes. "Mijn schoonzusje Annie staat in de kalender van dit jaar, ik heb het haar zeker aangeraden."

Er kan nog tot 17 april gestemd worden. De jubileumkalender zal vanaf eind mei verkrijgbaar zijn.