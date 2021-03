Ook woningen voor recreatie gaan hard: met name Drenthe populair

Luxe vakantiewoningen

Bij Westerbork, aan de Gagelmaat, ligt nu nog een groot braakliggend terrein. Maar over ruim een jaar komen hier zo'n 114 luxe vakantiewoningen te staan die samen het nieuwe park Drentse Lagune vormen. De gemiddelde prijs van de woningen: tussen de drie en vijf ton. In oktober gingen ze in de verkoop, maar nu is het grootste deel ervan al verkocht. Volgens Marco van Belzen, die de woningen verkoopt, is dat wel te verklaren. "Drenthe is een enorme toeristische trekpleister", zegt hij. "De kust is bovendien volgebouwd, en de prijzen daar liggen nog veel hoger. Dus Drenthe is in zekere zin nog onontdekt."

De kopers komen uit het hele land en zijn op zoek naar een mooie investering. Geld op de bank is tenslotte nauwelijks iets waard en bij verhuur kan een recreatiewoning nog een leuk bedrag opleveren. Makelaar Alderik Vos van Roelof Berg Makelaardij uit Diever ziet dezelfde trend. Vooral na het uitbreken van de coronacrisis loopt het volgens hem storm. Het aanbod is al laag, maar voor vakantiewoningen die wel in de verkoop gaan, moet hij regelmatig een bezichtigingsstop invoeren. "Binnen een uur krijgen we zo'n vijftien mailtjes en staat de telefoon roodgloeiend", zegt hij. Het is een gekkenhuis. Een paar jaar geleden nog raakte je ze aan de straatstenen niet kwijt, nu is dat compleet omgedraaid."

Ook bij Vos komen soms investeerders langs, maar het zijn voornamelijk kopers die de rust en ruimte van het Drentse platteland opzoeken. "Voor hen is verhuur niet het belangrijkste. Ze komen echt voor de omgeving om te ontsnappen aan de drukte van de Randstad."

Vakanties worden duurder

Maar die gekte zorgt er ook voor dat de prijzen flink worden opgedreven. "Voor gemiddeld een kwart meer dan de vraagprijs gaan ze weg", zegt Vos. "En dan ben ik nog voorzichtig." Wat betekent dat dan voor de huurprijs?

"Investeerders die een tweede woning als belegging zien willen het bedrag wel terugverdienen", erkent Vos. Daarnaast wordt een verblijf in een vakantiewoning ook steeds populairder. "Die combinatie zal ervoor zorgen dat vakanties in een recreatiewoning duurder worden", ligt Vos toe.

Goed beslagen ten ijs

En voor wie wat spaargeld heeft en een tweede huisje wel ziet zitten, heeft Vos nog een paar tips: "Ten eerste moet je aan de makelaar laten weten dat je op zoek bent. Die mensen worden bij een nieuw aanbod als eerste geïnformeerd."

"Zorg er bovendien voor dat je goed beslagen ten ijs komt", gaat hij verder. "Wil je een huisje op een bungalowpark met voorzieningen? Of juist niet? En welke locatie heb je op het oog? Ga op een zondagmiddag een rondje rijden om de omgeving te leren kennen. Dat helpt mee in de zoektocht."