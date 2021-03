Natuurfotograaf Rein de Vries maakt al vijftig jaar foto's in het Bargerveen

Het Bargerveen maakt deel uit van het Veenland in het uiterste oosten van Drenthe. Het is een van de grootste restanten van hoogveen in ons land. Vroeger lag hier het Bourtangermoeras dat wel 300.000 hectare groot was.

Ochtendgloren

De Vries is een vroege vogel. "Ik sta rond zes, zeven uur op en loop dan al in dit gebied. Gemiddeld loop ik twee, tweeëneenhalf uur rond." Ondertussen maakt hij foto's waarbij de fotograaf let op zijn diafragma en sluitertijd. "Kijk, in dit geval heb ik het een tikkie overbelicht, dan komen de kleuren precies goed uit."

Afwisseling

"Het gebied heeft een grote verscheidenheid," vertelt De Vries. "Hier heb je echt grote vlaktes maar ga je richting het huisje van Uneken dan is er veel bos. Wij houden meer van het grote overzicht. Zoals net, dan zie je zomaar een paar reeën lopen. De vos komen we regelmatig tegen en hier aan de zijkant zie je de groene specht, de bonte specht, de kleine bonte specht. Als vogelaar zijn dit wel de plekken waar je moet zijn."

Fan

Zijn vrouw is fan van de foto's van De Vries. "Ik vind Rein de beste fotograaf natuurlijk. Hij is een heel goede fotograaf, hij krijgt ook altijd complimentjes," vertelt Annemarie de Vries. Maar De Vries zelf is niet snel tevreden. "Ontspannend is het wel. Ik heb niet anders gedaan, vanaf een jaar of vijf, zes loop ik al in het veen. Dat zal nooit veranderen."

