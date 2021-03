Vrijwilligers in de Drentse natuur: Zeegser Duinen

"Vroeger was dit een heel grote een zandvlakte. In de loop der tientallen jaren is dat allemaal dichtgegroeid en wij proberen het gebied open te houden en meer variatie te krijgen. Zo halen we de opslag van de Amerikaanse vogelkers weg," aldus Taco de Vries, een van de vrijwilligers in de werkgroep Siepelveen.

Bomscherven

In het gebied ligt een heuse bomkrater en dat levert verrassende vondsten op. De Vries heeft een bomscherf gevonden. "Die is hier terecht gekomen in de Tweede Wereldoorlog. Bommenwerpers die vanuit Engeland naar Duitsland vlogen en terug, moesten hun bommenballast soms kwijt. Konden ze het niet kwijt in Duitsland door slecht weer, dan vlogen ze terug over Nederland en lieten de bommen hier op dunbevolkt gebied vallen."

Bomkrater

De bomkraters die achterbleven zijn heel geschikt voor kikkers en salamanders, Toen de vrijwilligers de kuil leegmaakten, ontdekten ze dat het gat in het verleden ook anders gebruikt is. De Vries: "Het blijkt een soort vuilstort geweest te zijn, waarschijnlijk van een camping hiernaast. We kwamen een heleboel dingen tegen, heel veel glaswerk, potjes, scherven, zakken vol."

Amerikaanse kers

Toch is de groep vooral bezig met het weghalen van opslag en dat heeft een reusachtige takkenril opgeleverd. "Het is bijna allemaal vogelkers," vertelt Trudi van den Berg, ook vrijwilliger in de werkgroep. "Dit is ook weer goed voor allerlei dieren die hier de luwte zoeken en bescherming tegen roofvogels."

De beheerder van het gebied is blij met de vrijwilligers. "Ze zijn heel belangrijk," aldus Vincent de Lenne van Staatsbosbeheer. "Dit is een gebied waar je slecht kunt komen met machines en dan is een grote groep vrijwilligers die flink wat handkracht heeft wel ideaal."

