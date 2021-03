Oud-CDA-Kamerlid Mastwijk: 'Van dat geritsel in Den Haag word ik gramietig'

Hij maakt zich zo boos, dat hij overweegt zijn CDA-lidmaatschap op te zeggen. De opzeggingsbrief is nog niet getypt. "Maar ik ben vrij handig met een toetsenbord, dus zo'n briefje is vrij snel gemaakt." Jan Mastwijk uit Hoogeveen wil maar zeggen tegen de rest van zijn partij: de boosheid is nog niet weg.

Reden voor zijn onvrede is het gedoe rond de verkenners voor een nieuw kabinet die deze week moesten opstappen. En dan vooral de vraag of Kamerlid Pieter Omtzigt een 'functie elders' moet krijgen, zoals te lezen was in de aantekeningen van verkenner Kajsa Ollongren.

Af en toe gramietig

Mastwijk heeft een lange carrière binnen het CDA achter de rug. Hij zat in het Drents parlement, en acht jaar lang in de Tweede Kamer (2002-2010). En af en toe gebruikt hij zijn invloed in de partij om de trom te roeren. "Dan word ik wat korzelig, wat gramietig zeggen ze dan in Drenthe. Dat doe ik ook om te laten merken dat 'die domme leden in het land' echt wel meekijken en dat ze het in Den Haag niet te gek moeten maken", zegt hij in het Radio Drenthe-programma Cassata.

"Het gaat om macht en tegenmacht", doelt Mastwijk op de positie van Pieter Omtzigt in de partij. "Er wordt een blunder gemaakt en de premier zegt op camera dat niemand dat komt uitleggen. Dat is nou precies de manier waarop we in Nederland niet zouden moeten werken."

Geritsel en gerommel

Het gaat om meer dan Pieter Omtzigt, zegt Mastwijk. Op de aantekeningen van Ollongren waren ook opmerkingen te lezen over de linkse partijen en de onderhandelingen van CDA-leider Wopke Hoekstra. "Er wordt geritseld en gerommeld. En dan is het heel goed dat de Tweede Kamer nu op de strepen gaat staan en de oude verkenners willen vragen hoe dit nu allemaal gegaan is en waar die opmerkingen vandaan komen."

Dan kom je uit bij de taak van de Tweede Kamer, stelt Mastwijk. De Kamer moet juist onafhankelijk het doen en laten van de regering kunnen controleren - de tegenmacht zijn. "Het lijkt er nu op dat er een kabinet moet worden gesmeed, zo snel mogelijk en met uitsluiting van lastpakken. Maar wij moeten ons duaal stelsel in de benen houden."

Luizen in de pels

Dat betekent dat de CDA-fractie in de Tweede Kamer ook een eigen minister kritisch moet kunnen aanpakken. "En daarom hebben we figuren als Omtzigt nodig - en vergeet ook Renske Leijten niet. Die twee hebben samen aangegeven dat deze democratie niet kan zonder luizen in de pels. Want ander wordt alles 'erdoor geritseld'."

Omtzigt staat bekend als kritisch partijlid - als het gaat om het functioneren van het kabinet maar ook om de Tweede Kamer zelf. In debatten had hij het ooit over 'wij als Haagse kliek', en gebruikte de term bananenrepubliek. Dat moet hij kunnen blijven doen, vindt Mastwijk. "Als dat van de CDA-fractie niet mag, dan hoop ik dat straks duidelijk wordt hoe de partij en de Kamerfractie de komende vier jaar met Pieter willen omgaan."

Zijn toetsenbord houdt Jan Mastwijk in de aanslag. Om als het écht nodig is, alsnog die opzeggingsbrief te kunnen tikken. Niet te gehaast, want zolang je nog lid bent van het CDA mag je meepraten. "Op het moment dat je je lidmaatschap opzegt doe je niet meer mee. Zolang je nog lid bent kun je via je eigen kanalen invloed uitoefenen om Pieter Omtzigt een goede plek terug te geven."