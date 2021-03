Nachtdieren blij met zomertijd

De klok gaat vannacht een uurtje vooruit. Sommige mensen hebben veel last van de omschakeling van winter- naar zomertijd. De wintertijd is de natuurlijke tijd en tijdens de zomertijd loopt onze biologische klok uit de pas.

Al jaren is een discussie gaande over het afschaffen van de zomertijd. De energiebesparing die het uur langer licht zou moeten opleveren, is niet onomstotelijk vastgesteld en het bioritme van mensen komt in de knoop. Maarten Bruns van IVN pleit ervoor ook de effecten op dieren mee te wegen in deze discussie.

Verstoring

"Voor de nachtdieren in de stad is de omschakeling naar zomertijd juist een zegening; ze worden een uur minder gestoord door kunstlicht van huizen en stadsverlichting." Mocht de discussie leiden tot het afschaffen van de zomertijd, dan worden nachtdieren, zoals vleermuizen en nachtvlinders, straks ook in de zomer vaker en langer verstoord door kunstlicht.

Beperken

De extra lichthinder kan voor een deel beperkt worden door straatverlichting met een vleermuisvriendelijke oranjerode lichtkleur. Een andere mogelijkheid is te zorgen voor dynamische verlichting, die alleen aangaat als het nodig is. "Als we de belangen tegen elkaar afwegen, lijkt het afschaffen van zomertijd te winnen, maar dus wel graag met aandacht voor onze nachtelijke muggenvangers," besluit Bruns.

