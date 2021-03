DOS'46 strijdend ten onder tegen KZ

DOS'46 en KZ speelden in een lege sporthal De Eendracht in Nijeveen (Rechten: RTV Drenthe/René Posthuma)

De opdracht vooraf was helder voor DOS'46, er moest gewonnen worden van KZ, dat woensdagavond de eerste wedstrijd, in Koog aan de Zaan, met 20-15 had gewonnen.

Net als in de eerste wedstrijd, nam DOS de leiding. Max Malestein opende de score, maar even later trok Anouk Haars de stand weer gelijk. Maar in tegenstelling tot de wedstrijd in Koog aan de Zaan, maakte DOS er in de beginfase er wel een wedstrijd van.

Spannende eerste helft

Het team van trainer Edwin Bouman nam zelfs een 6-4 voorsprong, maar zag in twee minuten de voorsprong verdwijnen in een 6-7 achterstand. DOS was echter bij de les en nam even later weer de leiding. Met nog een minuut te spelen leek de thuisclub met een voorsprong de kleedkamer op te zoeken. Maar in een, slordige, laatste minuut wist KZ twee keer te scoren en ging rusten met een 11-12 voorsprong.

Direct na rust trok Fardau de Boer de stand weer gelijk en kondigde een goede periode voor de thuisclub aan. Nadat KZ na rust nog wel een twee treffers voorsprong nam, knokte DOS zich terug in de wedstrijd en mede door een paar prachtige treffers van Pascal Frieswijk, namen de Nijeveners weer de leiding (18-16).

Net niet

Nadat De Boer verzuimde uit een vrijde worp DOS op 19-17 te zetten, werd het uit de tegenaanval weer gelijk. DOS'46 was even van slag en de gasten namen een voorsprong. In een spannende slotfase kon DOS de achterstand niet meer goed maken en ging het strijdend ten onder.

Met de nederlaag komt er een eind aan een verkort seizoen voor DOS'46. De Korfbal League werd in januari opgestart met een competitie in twee poules, waarbij de vier bovenste ploegen play-offs gingen spelen om de landstitel. Er kon dit jaar niet gedegradeerd worden.