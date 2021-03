Beleefpark Dwingeloo hoopt op beter tweede seizoen

Het beleefpark, waar allemaal klimrekken en andere speeltoestellen staan, ligt op het terrein van Bosbad de Paasbergen. Een paar jaar geleden is het bad overgenomen van de gemeente door de stichting. Met het beleefpark wordt nu geprobeerd in de andere seizoenen ook bezoekers te trekken.

Domper

Het openluchtzwembad is alleen in de zomer open. "Juist in het voor- en najaar is het beleefpark een schot in de roos, waar gezinnen op zitten te wachten", volgens stichtingsbestuurslid Hein van Mulligen.

Een kind speelt met keien in de rivierattractie van het park (Rechten: RTV Drenthe)

Vorig jaar kon het park dus niet open zoals gepland. Stapsgewijs werd het opengesteld. "Een domper" noemt bestuurslid Hein van Mulligen het. Toen het terrein in de zomer weer redelijk vrij toegankelijk was, hadden kinderen vooral zin om te zwemmen in het zwembad.

Nu hoopt de stichting op meer succes in het tweede seizoen. Op de eerste dag dat het weer open is, is het rustig. Er trekt dan ook de ene na de andere (hagel)bui over. "Je hoopt natuurlijk dat het 25 graden is, maar het is nog maar 7. Er zijn geen wandelaars in het bos, dus hier zijn ook geen gezinnen. Maar het komt nog!"