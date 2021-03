Slimme nestkastjes meten invloed kunstlicht op gedrag van vogels

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen. "Het probleem is dat er steeds meer licht is in de nacht", legt student Nadieh Reinders uit. "Denk aan straatlantaarns, kassen, reclameborden of huizen en kantoren. Dat kunstlicht is een wereldwijd probleem geworden en wij willen onderzoeken wat het effect ervan is op dieren. In dit geval specifiek op vogels."

Speciale nestkastjes

De onderzoekers hebben daarom speciale nestkastjes ontwikkeld met sensoren. Die meten hoe vaak de vogels in- en uitvliegen, maar ook luchtvochtigheid en temperatuur. De gegevens worden verwerkt in modellen, waarop in één oogopslag de activiteit van de vogels te zien is.

De resultaten uit het nestkastje van Bert Noorman: de rode strepen laten zien hoe vaak de vogels in- en uitvliegen, de blauwe strepen geven de lichtsterkte aan:

De resultaten uit het nestkastje van Bert Noorman (Rechten: RTV Drenthe)

Vrachtwagens

Bert Noorman van Vogelwacht Uffelte werkt graag mee aan het project. Sinds een aantal weken heeft hij daarom een nestkastje in zijn tuin hangen. Zijn gegevens zijn belangrijk, omdat hij vlak naast de N371 woont. "Ik kan 's nachts zien dat er op diverse momenten extra lichtinval is in de nestkastjes. Dat licht komt met name van de vrachtwagens die vroeg in de ochtend over de weg rijden. Maar de gegevens laten nog niet zien dat het licht ervoor zorgt dat de vogels vaker 's nachts uitvliegen."

De komende tijd zullen meer nestkastjes worden opgehangen. Volgend jaar hopen de onderzoekers tot een conclusie te komen.