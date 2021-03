Drentse hotels nog lang niet volgeboekt voor het Paasweekend

Van der Valk Assen is nog lang niet volgeboekt in het Paasweekend (Rechten: Margriet Benak/RTV Drenthe)

Nu Pasen in aantocht is en we vanwege de coronamaatregelen nog altijd heel weinig kunnen en mogen doen, lijkt de behoefte om 'er even uit te gaan' te groeien. Wat merken hotels in Drenthe daarvan, stromen de reserveringen binnen of is een hotel niet zo aantrekkelijk in coronatijd?

"Wij zitten volgeboekt", zegt restaurantmanager Anne ten Velde van hotel Kasteel Coevorden tevreden. In totaal telt het hotel 24 kamers, niet in het kasteel zelf, maar in voormalige pakhuis De Vlijt ertegenover. "Tot een week geleden was er misschien nog een kamer te krijgen, maar sindsdien niet meer."

Afhaaldiners en ontbijt tot aan de kamer

"De meeste reserveringen voor Pasen stonden ook al een tijdje", vervolgt Ten Velde. "Ik denk dat dat komt omdat er aanvankelijk werd gespeculeerd dat de coronamaatregelen rond Pasen wellicht wat versoepeld zouden worden."

Ondanks dat hotelgasten niet in het restaurant mogen eten, proberen ze er in Coevorden het beste van de maken. "We werken met afhaaldiners. Gasten halen hun diner zelf op in het kasteel, waar de keuken is, en mogen het meenemen naar hun kamer. Het ontbijt brengen we wel rond, tot aan de kamerdeur, want bedienen op de kamer mag ook niet."

De meeste gasten zijn begripvol, zegt de manager. "Maar je merkt wel dat dat soms wat minder wordt nu de lockdown langer duurt. Dan verwachten mensen dat ze toch in het restaurant mogen eten. Helaas mag dat echt niet."

'Groot hotel schrikt mensen af'

"Het is elke keer balen als ik door ons lege restaurant loop", zegt directeur Nick van der Valk van Van der Valk Hotel Assen. Hij windt er geen doekjes om, misschien wel de bekendste hotelketen van ons land zit door de coronacrisis in zwaar weer. "We staan bekend als een keten met grote hotels, waar veel gasten komen. Vermoedelijk schrikt dat mensen toch af in deze coronatijd, ondanks dat je elkaar in werkelijkheid haast niet tegenkomt."

Dat laatste komt omdat iedereen op zijn kamer moet eten. "Om het gezellig te maken, hebben we wel op alle kamers tafels neergezet. We brengen het eten voor de gasten naar hun kamer", legt Van der Valk uit.

Het hotel in Assen heeft 189 kamers en zit voor iets meer dan dertig procent vol op Eerste Paasdag. De zaterdag ervoor zijn er honderd kamers geboekt en is de bezetting dus beter. "Het is ook weersafhankelijk. Er mag weinig, maar bij ons in Drenthe kon je nog steeds mooi de natuur is als het goed weer is. Maar de regel is natuurlijk nog altijd wel dat je alleen moet reizen als het noodzakelijk is."

Suites wel bezet

Het Van der Valk Hotel bij Emmen heeft 120 kamers en dat bij Spier een vergelijkbaar aantal. Ook die zijn nog lang niet volgeboekt voor Pasen. "Wat wel doorloopt zijn de suites. Er zijn altijd mensen die wat te vieren hebben en dan zo'n kamer boeken, dat merken we wel. Maar we zijn tegenwoordig blij als onze hotels voor de helft volgeboekt zijn."

Wat volgens Van der Valk ook goed loopt, zijn de speciale brunchboxen voor Pasen die bij zijn hotel in Assen zijn te reserveren en af te halen. "Daarvan gaan er wel zo'n 750 de deur uit, verwacht ik."

Nieuw hotel in Emmen nog rustig

Voor het nieuwe Fletcher Hotel ByZoo in Emmen is het nog afwachten hoe het Paasweekend eruit gaat zien, zegt hoofd receptie Sabine de Boer. "We hebben 88 kamers en op dit moment is een derde daarvan geboekt, maar het loopt nog wel op. Mensen zijn er wel aan toe om eruit te gaan."

Dat de grootste attractie bij het hotel, dierentuin Wildlands, nog gesloten is speelt vermoedelijk mee bij het voorlopige gebrek aan drukte. "Als die weer open gaat, verwacht ik wel dat het storm gaat lopen."

Meer last minute-boekingen

Hotel De Havixhorst heeft het er goed voorstaan, want dat zit vol in het Paasweekend. "Maar wij zijn wat kleiner, we hebben dertien kamers", relativeert Bernadet de Vries van sales en reserveringen. "In de weekenden zijn we sowieso goed bezet. We merken dat mensen het fijn vinden weer eropuit te gaan, ondanks dat ze wat gelimiteerd zijn door het eten op hun kamer."

"Mensen die drie hoog in de stad wonen vinden het helemaal prettig er weer uit te gaan, zeker als het mooier weer is. Dat zagen we in de voorjaarsvakantie ook. Mensen boeken dan wat meer last minute. En het Reestdal, waar wij zitten, is altijd mooi en daar kan iedereen gewoon naartoe."

'Fris en fruitig heropend'

Hotel De Oringer Marke in Odoorn ging met het ingaan van de harde lockdown in december tijdelijk dicht, maar is sinds een week weer open. De reserveringen voor het Paasweekend druppelen binnen bij het 33 kamers tellende hotel, zegt leidinggevende Brigitte Petit. "We zitten nu op tien geboekte kamers."

Dat het hotel in december de deuren sloot, kwam omdat de gasten wegbleven vanwege de lockdown. "Daarnaast wilden we al een tijdje de boel opknappen. De afgelopen tijd hebben we dan ook goed besteed. We zijn nu weer fris en fruitig en hopen er nog een mooi jaar van te kunnen maken. Ik verwacht dat het weer aantrekt als er nieuwe versoepelingen worden aangekondigd."

Nog niet weer open

Ook bij Hotel Wesseling in Dwingeloo zijn de afgelopen maanden gebruikt om dingen op te knappen en te vernieuwen. Alleen is het hotel, dat ook 33 kamers telt, nog steeds dicht. Een medewerkster verwacht dat de deuren weer open gaan als de coronamaatregelen worden versoepeld. "Wij willen mensen een totale hotelbeleving bieden. Dat lukt niet nu ons restaurant en terras dicht moeten blijven."