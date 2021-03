Redder Dwingelderveld na 90 jaar geëerd met boek

Komende week verschijnt het boek 'De redding van het laatste grote natte heideveld in Drenthe'. Het gaat over het Dwingelderveld en is een eerbetoon aan de man die aan de basis stond van de redding van het gebied: onderwijzer en natuurbeschermer Jacobus Pieter Thijsse. Hij wordt daar met het boek na negentig jaar postuum voor geëerd.

"Natuur en de staat van de natuur zijn op dit moment zeer actueel", zegt auteur Alex Wiewel in Cassata. "Het is negentig jaar geleden dat de Dwingelose heide, onderdeel van het Dwingelderveld, werd gekocht door Natuurmonumenten. Ik vond dat een mooi uitgangspunt om dit boek te maken." Het boek had er eigenlijk vorig jaar moeten zijn, maar corona gooide roet in het eten.

"In augustus 1929 heeft Thijsse verschillende wandelingen gemaakt in het gebied. Hij was onderwijzer en een van de eerste natuurbeschermers, die rond 1880-1900 zag dat de natuur het onderspit dreigde te delven bij de opkomst van de economie", zegt Wiewel. "Thijsse zag wat er gebeurde en zag dat de natuur eraan ging en heeft toen gezegd, jongens dat moeten we zien te voorkomen. Hij is een van voorvechters geweest van de natuurbescherming en een van de oprichters van Natuurmonumenten."

Van 600 naar 3.700 hectare

Thijsse keek in Drenthe specifiek naar het bewaren van een karakteristiek heideveld voor het nageslacht. Wiewel: "Hij kwam na veel onderzoek uit bij het huidige Dwingelderveld. In 1929 liep hij daar, in 1930 is het aangekocht door Natuurmonumenten. Het was toen 600 hectare groot, maar het Dwingelderveld is nu door verdere aankopen in de loop de jaren aangeroeid tot 3.700 hectare."

Het boek is niet het enige eerbetoon aan de vader van het huidige Dwingelderveld. Er wordt ook een wandelroute van 13 kilometer in het gebied naar hem vernoemd, de Jac. P. Thijsse-wandeling. In het boek en in het bezoekerscentrum staat de wandeling beschreven.