De mooiste fotolocaties getipt door boswachters

De Drentse natuur is zeer afwisselend en uitermate geschikt om mooie plaatjes van te schieten. Voor alle natuurfotografen, doorgewinterd of in spe, geven onze boswachters hun favoriete fotolocaties prijs.

Maak een van de wandelingen, door het Bargerveen, over de Hondsrug of door het Drents-Friese Wold en wie weet welke prachtige plekken, dieren of planten je voor de camera krijgt.

Let wel op: het broedseizoen is begonnen, dus blijf op de paden en verstoor de dieren niet.

Oudemolense Diep

Kees van Son is erg te spreken over het boswachterspad langs het beekdal van het Oudemolense Diep. De route is net zo variabel als de beek zelf die verandert van rustig kabbelend naar woest stromend. Je komt langs heide, door bos en langs het water waar libellen in de zomer over het water scheren.

"Wandelend langs het Oudemolense Diep zie je wat de slingerende beek al duizenden jaren doet. Zijn eigen landschap vormen. Bij de buitenbocht sta je drieënhalve meter boven het water. Hier zie je hoe de beek tegen stuwwal botst, de kant uitschuurt en het stuifzand met zich meeneemt. Je beleeft zijn kracht," aldus Van Son.

"In het voorjaar en de vroege zomer vliegt de weidebeekjuffer rond. De mannetjes verdedigen hun territorium en je ziet hun getekende blauwe lijfjes sierlijk boven het water dansen. Het is mijn favoriete periode om de beek te bezoeken. Het water is kalmer en je ziet de waterplanten soepel in de stroming waaieren."

Drents-Friese Wold

Het Drents-Friese Wold is na de Hoge Veluwe het grootste aaneengesloten bosgebied in ons land. Aaldrik Pot kent het gebied goed en tipt de 'Grote bos- en duinroute'. "Deze lange wandeling gaat langs al het moois dat het Drents-Friese Wold te bieden heeft: bos, heide en stuifzand en ook nog een paar schitterende vennen," vertelt Pot. "Pas wel op dat het gebied in het broedseizoen niet toegankelijk is voor honden in verband met de broedende vogels in het gebied."

Het broedseizoen is in volle gang en is voor het Aekingerzand verlengd.

Dwingelderveld

Ook het grootste aaneengesloten natte heidegebied van West-Europa, het Dwingelderveld, is de moeite waard voor de fotografen onder ons. Het is een gevarieerd gebied met bossen, vennen, jeneverbesstruwelen en heidevelden.

"Diverse wandelroutes en fietspaden brengen je naar de vele mooie plekken die er te vinden zijn. In alle seizoenen zijn er voor fotografen mogelijkheden om landschaps- of detailfoto's te maken van al het moois dat het Dwingelderveld te bieden heeft," aldus Albert Henkcel. "Als tip noem ik vaak de blauwe wandelroute die een goed beeld geeft van het Dwingelderveld."

Mammoetspoor

In de boswachterij Odoorn-Exloo op de Hondsrug ligt de wandelroute 'In het spoor van de mammoet' die over het Buinerveld loopt. De geschiedenis van de Hondsrug gaat terug tot de voorlaatste ijstijd en wordt al eeuwenlang bewoond. Gletsjerkuilen, hunebedden, karresporen en keienwegen getuigen hiervan. Dit is ook het landschap waar de Drentsche Aa ontspringt.

Martijn Harms tipt de route over het Buinerveld vanwege bezienswaardigheden zoals een gletsjerkuil, de Buinerkeet en het stormbos. Ook vind je hier een prachtig bos, uitgestrekte heide en idyllische vennen. Iets noordelijker valt een hunebed te bewonderen.

Haantjebakmeer

Wenda Kloen tipt een ander gedeelte van de Hondsrug: de wandelroute Haantjebakmeer. Dit is een wandeling door één van de oudste bosgebieden van onze provincie, De Emmerdennen. De eerste bebossing vond plaats in 1850 maar bijna dertig jaar eerder was al sprake van het uitzaaien van dennenzaad op de zandheuvels om het stuiven van het zand tegen te gaan voor de boeren van Emmen en Westenesch.

"Het is een prachtig bos met oude zandduinen. Het Haantjeduin vormt met zijn 27 meter boven NAP één van het hoogste punten van de Hondsrug. In het bos liggen enkele prachtige idyllische meertjes zoals het Appeltje, het Zandmeertje en het Haantjebakmeer," vertelt Kloen.

Bargerveen

Jans de Vries komt graag in het Bargerveen. Dit is onderdeel van het natuurgebied Veenland in het uiterste oosten van Drenthe. Het is een van de grootste restanten van hoogveen in ons land. "In en rond het Bargerveen leiden wandelknooppunten je langs de mooiste plekken van het gebied," aldus De Vries.

"Het veen leeft weer. Net als bijna driehonderd vogelsoorten, zo'n veertig soorten libellen, dertig soorten dagvlinders en bijna negenhonderd nachtvlindersoorten. Je komt er ook adders en vleesetende planten tegen. Het eindeloze, wilde landschap is bij uitstek geschikt voor de gevoelige plaat."

Kop van Drenthe

Tot slot tipt Corné Joziasse de wandelroute Noordsche Veld in de Kop van Drenthe. In 2017 is dit gebied aangewezen als archeologisch monument, door de vele gaaf bewaarde sporen uit het verleden. Joziasse: "Met dit pareltje kun je een hunebed, grafheuvels en een mooi heideveld op de foto zetten. En vergeet het prachtige beekdal niet waar je grote kans hebt dat een buizerd met prooi laag over komt vliegen. Dat vraagt om een foto."

Voorjaarsbloeiers voor de lens?

