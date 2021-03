Podcast Kamp Schattenberg #2: 'Hij heeft er nooit over kunnen praten'

De vader van Mietji Hully (1951) maakte deel uit van het KNIL - het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger - en kwam na de onafhankelijkheid van Indonesië naar Nederland. Samen met zijn hoogzwangere vrouw en twee kleine kinderen stapte hij 70 jaar geleden op de boot. Voor een tijdelijk verblijf in Nederland. In aflevering 2 van de podcast 'Kamp Schattenberg' vertelt Mietji over het trauma dat haar vader met zich mee droeg. "Hij heeft er nooit over kunnen praten. Hij heeft het een leven lang ingeslikt."

Kattenkwaad

Een deel van de Molukkers werd opgevangen in een barakkenkamp bij Westerbork. In de podcast Kamp Schattenberg vertellen vier kinderen van toen hoe was om hier op te groeien. Augustinus Tuparia vertelt dat ze veel kattenkwaad uithaalden: "Ik herinner me dat ik erg stout ben geweest tijdens een kerstviering. Vroeger had je zo'n kurkpistool. Daar kon je kurk indoen en als je 'm afschoot, dan maakte dat een heleboel kabaal. Dat heb ik gedaan in de hal van de kerk. Toen zei de dominee: 'Grijp die jongen!' Wie schoot in hemelsnaam in de hal van de kerk een pistool af? Ik dus."

Pak slaag

Als je ouders je betrapten, dan was het niet te best. De kinderen uit Schattenberg konden rekenen op een ferme tik. Augustinus Tuparia: "Omdat je stout bent geweest! Dan is het echt zo van: 'Augustinus, je bent stout geweest, niet weer doen!' Nee, het ging altijd met een pak slaag gemoeid. Niet alleen ik, vele anderen ook. Dat was natuurlijk de cultuur van de KNIL-militairen. Hard."

Spartaans, zo typeert Mietji Hully haar opvoeding: "De straffen die onze vaders hebben meegemaakt bij de Japanners, werden ook wel op de kinderen losgelaten, zeg maar."

70 jaar

Op 21 maart is het precies 70 jaar geleden dat de eerste Molukkers naar Nederland kwamen. In dat kader maakten Hilde Boelema en Marjolein Knol de podcast Kamp Schattenberg voor het Drents Archief en RTV Drenthe. De podcast gaat over saamhorigheid, heimwee, kattenkwaad, nachtmerries en een vernietigende brand. 'Tertawa dan tumpah air mata'; met een lach en een traan.

De podcast Kamp Schattenberg is vanaf zondag 21 maart vier weken lang te horen in het radioprogramma Drenthe Toen van RTV Drenthe. Ook zijn de afleveringen te beluisteren via de websites van RTV Drenthe en het Drents Archief en in je favoriete podcastapp.

Podcast Kamp Schattenberg #2: 'Hij heeft er nooit over kunnen praten'