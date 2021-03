Hoofd intensive care WZA: 'Kunnen we ouderen niet tot een lockdown manen?'

In een ingezonden brief aan NRC schrijft hij dat de zorg onder druk staat en dat 80 procent van de ic-patiënten tussen 60 en 80 jaar oud is. "Het probleem zou dus opgelost zijn als deze groep daar niet zou komen", stelt Faber. "Dit lijkt maar niet door te dringen."

Volgens Faber vragen hij en collega's altijd aan patiënten door wie ze besmet zijn. "Heel vaak komt dat door contacten met kinderen." Het hoofd van de ic vindt dat 'deze groep' zich moet afzonderen. Volgens hem kan dat prima. "De boodschappen kunnen allemaal bezorgd worden. En dat hoeft niet nog heel lang te duren. Namelijk tot een week of drie na vaccinatie", betoogt hij. Faber vraagt zich af waarom die mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen tegenover de samenleving. "Kunnen we deze groep niet tot een lockdown manen?"

Het ic-hoofd wijst erop dat mensen tussen de 50 en 60 jaar weinig op de intensive care komen, onder de 50 gebeurt dat vrijwel nooit. Faber vindt dat daarover gediscussieerd moet worden. Het WZA moet vanaf morgen 'opschalen' naar tweeduizend bedden. "Of dat gaat lukken is maar de vraag. Vele verpleegkundigen hebben ontslag genomen of willen geen vakantie meer inleveren. Daarna wordt het naar Duitsland, of code zwart", aldus Faber in NRC. Bij code zwart zullen volgens Faber veel mensen overlijden.