E&O verlengt met trainer Annelies Smeets

"Het was natuurlijk een gek seizoen. Vorig jaar september hebben we onze eerste en enige eredivisiewedstrijd gespeeld. De situatie rondom corona maakt alles zo onzeker. Dan is het fijn om te horen dat je volgend seizoen verder kan", reageert Smeets.

Trainen

Ondanks het coronavirus trainde de eredivisieploeg onder leiding van Smeets wel - zo goed en zo kwaad als dat ging - gewoon door. "Bij het trainen in tweetallen en viertallen was het best uitdagend om spelers nog te prikkelen. Nu trainen we twee keer per week op een voetbalveld en doen we één keer per week loopscholing bij atletiekvereniging De Sperwers. Straks stappen we over op beach-handbal", vertelt Smeets.

Selectie

De selectie van E&O blijft volgend seizoen voor het grootste deel in tact. Wel zal de club afscheid nemen van Daniël Fiege die naar Aruba vertrekt. Ook Joost Verjans verlaat E&O. Hij verhuist naar het westen van het land.

"Het is heel jammer dat ze allebei linkshandig zijn. Die zijn wat lastiger om te vinden. Maar verder lijkt het erop dat we met dit team verder kunnen bouwen."

Handbalschool

Naast de mannen van E&O traint Smeets ook vier ochtenden per week de kinderen van de Handbalschool in Emmen. De opleiding is een samenwerking tussen het Carmel College en het NOC*NSF. Volgend seizoen wordt ze daar hoofdtrainer en neemt ze de taken van Harrie Weerman over.