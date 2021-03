Hurry Up met lege handen na spannend duel met Bevo

Hurry Up trainer Joop Fiege neemt een time out tegen Bevo (Rechten: RTV Drenthe/René Posthuma)

Hurry Up heeft ook de derde wedstrijd na de coronastop niet in winst kunnen omzetten. In Zwartemeer was Bevo, na een gelijkopgaande strijd, met 27-30 te sterk. Door de nederlaag blijft de ploeg van trainer Joop Fiege op twee punten staan.

Hurry Up begon uitstekend aan de wedstrijd en nam het steeds een voorsprong. Toch behield Bevo de aansluiting en na een kwartier handballen was de stand in evenwicht, 8-8. Beide doelmannen, Boris Tot en Bram van Grunsven, vielen op met een aantal goede reddingen.

Bij de thuisclub kreeg Petar Puljic als snel in de eerste helft twee keer twee minuten, maar Fiege liet de Kroatische opbouwer in het veld staan. Na een spannende eerste helft zochten beide ploegen met een 17-15 ruststand in het voordeel voor Hurry Up de kleedkamer op.

Spannend

Na ruim drie minuten in de tweede helft kwamen de gasten uit Panningen weer langszij (18-18), maar in tegenstelling tot vorige week tegen Lions, bleef Hurry Up wel in het spoor van de gasten. Ook al omdat Ronald Suelmann in het veld mocht blijven staan. Tegen Lions kreeg de rechter opbouwer rood. Suelmann bleef een plaag voor verdediging van Bevo.

Net als in de eerste helft eisten beide doelmannen een hoofdrol op, met een aantal prachtige reddingen. Met nog ruim een kwartier op de klok nam Bevo, voor het eerst in de wedstrijd, twee doelpunten voorsprong. Hurry Up knokte zich echter terug en door treffers van Puljic en Meijer kwam de thuisclub weer langszij.

In een spannende slotfase was het stuivertje wisselen tussen beide ploegen. Maar uiteindelijk trokken de gasten aan het langste eind en wonnen met drie doelpunten verschil

Door de nederlaag lijkt de rol van Hurry Up in de strijd om de landstitel uitgespeeld. Met twee punten uit vijf duels zal er volgende week zaterdag van Aalsmeer gewonnen moeten worden. Ook deze wedstrijd is weer te zien op TV Drenthe. De wedstrijd begint om 19:00 uur.