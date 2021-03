De Autumn Desert Trail gaat ook dit jaar niet door. Vorig jaar werd het paardenevenement, waarbij je in de Kale Duinen in het Drents Friese Wold met je paard overal mag draven om de grond om te woelen, vanwege de coronacrisis ook al afgelast.

De organisatie schrijft op Facebook: We hadden gehoopt om dit jaar nog één keer te mogen knallen tijdens de Autumn Desert Trail (ADT). Toch hebben wij besloten om ook dit jaar geen ADT te organiseren.

Groen licht

Toestemming was er wel van Staatsbosbeheer, maar een groot evenement organiseren leek de organisatoren niet haalbaar. Mede-organisator Tanny de Nooy-Mars van Hippisch Drenthe: "Wij beginnen normaal nu met de vergunningen, maar wij hebben niet het geloof dat we in september een evenement voor achthonderd deelnemers kunnen organiseren." Daarnaast is het voor de organisatie niet duidelijk of ze onder de subsidieregeling evenementen vallen.

De laatste keer

Vorig jaar zou een jubileum en tevens de laatste editie zijn. De jubileumeditie werd toen verplaatst naar 2021. Of het doek nu definitief valt, of dat er een nieuwe editie komt, is nog onzeker. De Nooy-Mars: "Wij moeten elk jaar met Staatsbosbeheer om tafel. En voor hun worden de regels ook ieder jaar strenger. Dus dat we nu groen licht hebben gekregen van de organisatie is geen zekerheid voor het jaar hierna."

