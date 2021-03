Nog één keer Sergio's paella voor het goede doel

Dat was precies hoe volgens Sergio de paella bereid moest worden. Sergio was bevriend met Benjamin Vandenberg en een medewerker van Manolitos. Hij was een graag geziene gast in de Marktstraat. "Helaas is hij vorige week overleden aan kanker", vertelt Mano Tsantirakis, de eigenaar van Manolitos.

Voor het goede doel

Tsantirakis bedacht een plan om geld op te halen voor het KWF Kankerfonds. Vier weekenden lang verkoopt hij samen met Liz Janssen en Benjamin Vandenberg van The Black Tie tientallen porties paella.

"Paella, omdat Sergio uit Spanje kwam. En deze mooie paellapan hebben we samen gekocht in Spanje", vertelt Tsantirakis. "Wij kwamen in een dorpje in Spanje, daar zagen we deze pan die we mee wilden nemen naar Nederland. Dus die hebben wij samen gekocht."

De paella wordt bereid (Rechten: RTV Drenthe / Steven Ophoff)

Bijspringen

Het is de tweede keer dat de paellapan gevuld wordt voor het KWF. Volgend weekend slaan ze over om Pasen, maar ook de twee weekenden daarop wordt weer gekookt. Tot nu toe gingen alle pannen schoon op, en daar is Mano Tsantirakis erg trots op. "We moeten niet alleen naar het drama kijken, er zijn ook superleuke dingen in het leven. Maar soms heeft iemand net iets meer nodig en als iemand hulp nodig heeft moeten we samen helpen. En Assenaren laten zien dat zij begrijpen wanneer ze moeten bijspringen."