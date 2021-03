De Week van Drenthe: Tegenvaller voor Attractiepark Drouwenerzand en gekte op de woningmarkt

De definitieve weg langs het spoor in Hooghalen is klaar. Binnen een jaar na een ongeval met dodelijke afloop bij een onbewaakte spoorwegovergang in Hooghalen zijn daar twee overwegen gesloten. Sinds deze week is de definitieve omweg klaar en begaanbaar.

En ook deze week was er coronanieuws. Zo krijgt Hoogeveen aan De Vos van Steenwijklaan een vaccinatiestraat. Vanaf maandag 12 april kunnen mensen zich hier laten vaccineren tegen het coronavirus. In het pand is ruimte voor in totaal acht vaccinatiestraten. Hoeveel er gebruik van gemaakt kan worden, hangt af van de hoeveelheid beschikbare vaccins.

Geen groen licht

Dinsdagavond was er een nieuwe persconferentie over het verloop van de coronamaatregelen. Geen positief nieuws voor attractieparken zoals Drouwenerzand. Eigenaar Bert van der Linde hoopte met Pasen open te kunnen, maar hier kwam geen groen licht voor.

Woningmarkt gekte

En gekte op de huizenmarkt. Heb je plannen om je huis te verkopen, dan hoef je je weinig zorgen te maken over de prijs of de duur dat de woning te koop staat. Want woningen gaan momenteel als warme broodjes over de toonbank. Voor de woningzoeker betekent dit vooral: heel snel beslissen.

Bekijk hieronder meer in De week van Drenthe.

