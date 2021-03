Fiege baalt van uitblijven beloning

Hurry-Up gaf vanmiddag een 17-15 en 26-25 voorsprong uit handen. In de slotfase gingen de gasten uit Panningen aan de haal met de punten. "In de slotfase zijn we te gehaast en slordig", zegt Fiege na de tijd. Doelman van Hurry-Up Boris Tot zag een goede wedstrijd niet uitmonden in het gehoopte resultaat.

Frustratie

Hij troost de Ulisses Ribeiro. Met een handdoek over zijn hoofd zoekt de Portugees na de derde verliespartij sinds de herstart van de competitie de kleedkamer op. Fiege: "Je wilt wedstrijden winnen en meedoen en als dat niet lukt, dan baal je."

Ook vorige week ging Hurry-Up in eigen huis ten onder (29-34). En ook tegen LIONS gaven de oranjehemden een voorsprong bij rust (19-17) uit handen. "Alle wedstrijden die we hebben verloren hadden we ook kunnen winnen. Je wilt na een intensieve trainingsweek een beloning krijgen. Nu heerst vooral frustratie", legt Fiege uit. "In een competitie met maar vijf ploegen is ieder duel belangrijk."

Aalsmeer

Zaterdagavond om 19:00 speelt Hurry-Up opnieuw in Zwartemeer. Landskampioen Aalsmeer komt op bezoek. "Ondanks de resultaten heb ik geen moeite met het motiveren van mijn ploeg. Dat zit hier in de genen. Als je hier niet vandaan komt word je er wel mee besmet. Volgende week staan we er weer", besluit de oefenmeester. "Dan moeten de kinderlijke fouten er wel uit."