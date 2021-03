IC-hoofd: 'Je raakt mensen als je zegt dat ze thuis moeten blijven'

Harald Faber, hoofd intensive care van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, heeft naar eigen zeggen veel positieve reacties ontvangen van collega's op zijn brief in het NRC van zaterdag. Daarin pleitte Faber voor het afzonderen van ouderen, zolang ze niet gevaccineerd zijn.

"Vanuit het werkveld, de verpleging en medische sector zijn er uitermate positieve reacties", zegt Faber. "Maar ik begreep van mijn collega's dat de reacties op Facebook gematigder zijn. Dat is goed voorstelbaar, want je raakt mensen in hun ziel als je zegt dat ze thuis moeten blijven. Maar het is bedoeld om de samenleving op gang te houden."

Piek

Faber ziet dat steeds meer mensen op de ic belanden als gevolg van het coronavirus. "Wij maken ons zorgen over de piek die nu gaande is. Er zit een stijgende lijn in en de ic is ontzettend krap bezet op het moment in Nederland", doelt hij op minder beschikbaar personeel. "Dus we moeten zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen op een ic en in het ziekenhuis terecht komen."

'Vaccineren of afzonderen' is dan de keuze die volgens de ic-arts gemaakt moet worden. In zijn pleidooi richt Faber zich met name op 65-plussers. Het vaccineren van die groep gaat nog niet snel genoeg, vindt hij. "De oudere groep die met name de ic bereikt helaas, is nog niet gevaccineerd. En die zal pas half april gevaccineerd gaan worden. Ondertussen komt de piek eraan."

Alternatief

Dus moet er volgens hem op andere manieren worden voorkomen dat ouderen corona oplopen. "Als dat betekent dat je thuis moet blijven, dan is dat zo. Maar je kunt je in de samenleving heel goed aan de maatregelen houden: anderhalve meter afstand houden, mondkapjes dragen, niet bij anderen over de vloer komen. Dan ontwijk je de infectie, word je niet ziek en kom je niet op de ic."

Daarvoor is het van belang dat mensen nog beter snappen hoe infecties plaatsvinden. "En hoe erg die kunnen verlopen." Volgens Faber is de overheid er na ruim een jaar coronacrisis nog niet goed in geslaagd om de voorlichting daarover op orde te hebben.

Overleven

Volgens Faber hoeft afzondering van ouderen geen maanden te duren. "Namelijk tot een week of drie na de vaccinatie", schreef hij in zijn brief. Dat er ook mentale consequenties aan afzondering zitten, is wat hem betreft van ondergeschikt belang: "Ik denk dat het belangrijkste is dat je overleefd, dan komt de rest.

Lees ook: