Zingende lichtpilaren bij DNK in Assen leggen loodje

De knuffelpalen, zoals ze in de volksmond worden genoemd, kunnen niet langer blijven. Groot onderhoud aan het lichtkunstwerk van Daan Roosegaarde zou om en nabij de ton gaan kosten. "Dat hadden we volgend jaar zullen doen, dan staan ze hier tien jaar. Maar dat ging zo in de papieren lopen, dat was ons echt te gortig", zegt Bergsma.

Maar de zingende en lichtgevende palen halen volgend voorjaar niet eens. Tijdens de storm Bella, in december, brak één van de kunststof pilaren zelfs af. Onderzoek wees uit dat de constructie zodanig is aangetast, dat de pilaren niet langer stabiel zijn. "We vonden dat toch te onveilig. Stel dat een voorbijganger zo'n paal op z'n hoofd krijgt. Dat moet je niet willen, dus hebben we besloten ze nu al weg te laten halen", legt Bergsma uit.

Regelmatig haperingen

Daarmee gaat er binnen tien jaar wel een hoop geld naar de vuilstort. Het kunstwerk kwam er met de opening van het nieuwe cultuurpaleis van Assen in 2012. Het was een technisch lichtkunstwerk met sensoren, met als titel Sensor Valley 8.0. Zodra iemand vlak langs de paal liep, of ermee in aanraking kwam, ging de lichtzuil geluidjes zingen. Maar liefst 3,5 ton kostte het kunstproject. Maar door de jaren heen waren er regelmatig haperingen. Of het licht deed het in sommige palen niet, of het geluid zweeg, hoe stevig je ook aan de paal liep te knuffelen. En tot leidde toch tot ergernis bij de gemeente, die het onderhoud moest betalen.

(tekst gaat verder onder de video)

Ook was er al eens ruzie met de kunstenaar, wat op een slepend juridisch gevecht dreigde uit te lopen. Daan Roosegaarde vond zijn lichtkunstwerk onvoldoende uit de verf komen, omdat er bovenin de luifel van het cultuurpaleis te veel licht brandde. Het geschil zou voor de rechter uitgevochten worden, maar uiteindelijk kwamen de partijen tot een deal: het licht bovenin DNK doofde en in de trapleuningen richting het cultuurcentrum kwam extra verlichting, anders werd het voor bezoekers te donker op de stenen trap, met alle gevolgen van dien.

Overdag lelijk, 's avonds kleurrijk

Over de schoonheid van het geesteskindje van kunstenaar Daan Roosegaarde werd verschillend gedacht in Assen. De pilaren met lichtkunst kwamen vooral 's avonds goed tot hun recht door de kleuren en de geluidjes die ze gaven zodra er een voorbijganger passeerde. Bergsma: "Ja, in de avond was het een mooi schouwspel, en vooral kleurrijk. Maar overdag leek het wat rommelig, en vroegen mensen zich toch af: wat zijn dat voor gekke lelijke palen daar op de stoep? Maar eerlijk gezegd is het toch best jammer dat ze nu definitief verdwijnen. Het was toch wel een speciaal kunstwerk, alleen jammer dat er zo vaak iets stuk was."

Nieuwe invulling

Wat ervoor in de plek komt, is nog onbekend, zegt Bergsma. "We proberen in overleg met allerlei partijen er iets neer te zetten wat DNK straks mooi verbindt met de binnenstad. Dat kan weer een kunstwerk zijn, maar we zouden het ook anders kunnen oplossen. Dat gaan we met z'n allen nog bedenken."

Om toch nog een aandenken te hebben aan het beeldbepalende kunstwerk, gaat de gemeente één lichtpilaar bewaren. "Ja, dat verzoek kwam tot ons, om er eentje ergens op te slaan, omdat het toch cultureel erfgoed is zo'n kunstwerk. Het hoort bij een bepaalde periode van Assen. Maar de rest wordt afgevoerd, jammer maar helaas", aldus Bergsma

En met een grijns knuffelt de wethouder nog één keer één van de kunstpalen, al maakt 't ie geen geluidjes meer. "Nee, helaas de stroom is er al af". Bergsma omhelst de paal en zegt: "Dag paal, jammer dat je weggaat."

Wethouder Bob Bergsma knuffelt nog één keer een lichtpilaar als afscheid (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Lees ook: