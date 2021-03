Assenaar mag twee jaar niet rijden na veroorzaken ongeluk op A28

Het slachtoffer en haar vriend belandden op de kop in een weiland langs de snelweg (Rechten: Persbureau Meter)

Een 40-jarige man uit Assen mag twee jaar geen autorijden, omdat hij op de A28 bij Assen-Noord een ongeluk heeft veroorzaakt. Ook moet hij zes maanden de cel in. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald. Volgens het hof heeft de man roekeloos gereden.

Het ongeluk gebeurde in juni 2017. Twee jaar later veroordeelde de rechtbank hem tot vier maanden cel en twee jaar rijontzegging, waarvan één jaar voorwaardelijk. Het hof vond die straf te laag. Het Openbaar Ministerie eiste tijdens het hoger beroep in Leeuwarden een deels voorwaardelijke celstraf, maar ook dat vond het hof te weinig.

Bumperkleven en afsnijden

Een vrouw en haar vriend reden op 29 juni 2017 in een bestelauto met hun honden van Groningen naar Assen. Toen de vrouw bezig was een andere auto in te halen, kwam de 41-jarige Assenaar opeens van achteren met hoge snelheid op haar af rijden. Hij ging bumperkleven en knipperde met zijn koplampen alsof hij er dringend langs moest.

Toen de vrouw kon, ging ze terug naar de rechterrijbaan. Terwijl hij haar voorbijreed gebaarde ze naar haar hoofd om hem duidelijk te maken dat ze zijn rijgedrag afkeurde. Daarop sneed de man haar af en ging hij pal voor haar rijden. Op het moment dat ze 125 kilometer per uur reed, remde de man plotseling keihard. In een poging naar links uit te wijken verloor de vrouw de macht over het stuur.

Vrouw zwaargewond

Zij, haar vriend en hun honden vlogen over de kop en belanden met de bestelauto in een weiland naast de snelweg. De vrouw moest met vier gebroken ribben en een gekneusde long naar het ziekenhuis. Daarna moest ze maandenlang revalideren. Haar vriend raakte lichtgewond. De honden werden uit de auto geslingerd, maar bleven wel ongedeerd.

De Assenaar heeft verklaard dat hij niks geks heeft gedaan. Hij zegt dat hij de vrouw inhaalde en daarna de afslag Assen-Noord nam. Toen zou hij een tikje hebben gevoeld en hebben gezien hoe de auto achter hem over de kop sloeg.

Het hof gelooft de verklaring van het slachtoffer die wordt bevestigd door haar vriend en twee andere automobilisten die het ongeluk zagen gebeuren. Wat voor de straf ook meetelt is dat de man voor het ongeluk al meerdere keren was veroordeeld voor verkeersdelicten.

