Restaurants De Loohoeve en De Vlindertuin houden hun Michelinster

Drenthe houdt twee restaurants met een Michelinster, namelijk restaurant De Vlindertuin in Zuidlaren en De Loohoeve in Schoonloo. Dat bleek vanochtend tijdens een online uitreiking van de sterren in een leeg DeLaMar Theater in Amsterdam.

Binnen de restaurantsector zijn de Michelinsterren een belangrijke onderscheiding. Zaterdag kwam per ongeluk al naar buiten dat tien restaurants in elk geval een ster erbij krijgen. Als gevolg van een technische storing stonden ze al in de Michelin-app.

Twee sterren in Drenthe

Het is bijzonder dat De Loohoeve dit jaar haar ster behoudt in Drenthe. Eigenaren Marleen en Jeroen Brouwer hebben de hoeve namelijk sinds de zomer 2019 in de verkoop staan. Hun nieuwe restaurant zal geopend worden in de Theresiakapel in het Groningse Hoogkerk. Maar wanneer de verhuizing zal plaatsvinden is nog de vraag.

Door corona was de combinatie van het restaurant met een hotel lastig te verkopen. Op dit moment wachten ze op een bestemmingswijziging van gemeente Aa en Hunze om de verkoop aantrekkelijker te maken.

Artikel gaat verder onder de foto:

𝗧𝗥𝗢𝗧𝗦 Het blijft een speciaal moment en het is dan ook weer een hele eer dat we ook in dit wel erg speciale jaar, de... Posted by De Loohoeve - restaurant & hotel on Monday, March 29, 2021

Awards

Naast de Michelinsterren werd ook de Service Award uitgereikt. Deze onderscheiding ging naar Cindy Borger. In Drenthe bekend van De Groene Lantaarn uit Zuidwolde. In 2019 verruilden Cindy Borger en Jarno Eggen Zuidwolde voor Staphorst waar ze nog steeds hun twee Michelinsterren behouden.

Artikel gaat verder onder de video, waarin Cindy Borger de onderscheiding net in ontvangst heeft genomen:

Zo trots op MIJN vrouw❤️ Van harte lieve Cindy, je verdiend het🥂 #passie #ambacht #michelin2021 #serviceaward Posted by Jarno Eggen on Monday, March 29, 2021

Nederland telt nu 113 sterrenrestaurants, twee meer dan vorig jaar. Naast de twee driesterrenzaken zijn er nu achttien restaurants met twee sterren en 93 met een. Zeven zaken verloren een ster.

Lees ook: