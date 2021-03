Zes jaar gevangenisstraf voor schietincident in Hoogeveen

Een 34-jarige man uit Hoogeveen moet voor een schietincident, waarbij hij een machinegeweer gebruikte, zes jaar de cel in. Tegen de man was zeven jaar geëist.

Het schietincident gebeurde vorig jaar op 5 april in de Adriaan Baasstraat, voor de woning van de Hoogevener. De mannen bij hem aan de deur zouden wraak op hem willen nemen, meende de schutter. Hij pakte een wapen uit de kast en schoot één van hen, een 23-jarige man uit Rotterdam, door de knie.

Poging tot doodslag

De rechter vond het kwalijk dat de Hoogevener een automatisch geweer gebruikte. Door de vuursnelheid en terugslag is een dergelijk wapen, zeker zonder een statief, een onbeheersbaar projectiel. Doordat de schutter in een onmiddellijke opwelling schoot, is het volgens de rechter aannemelijk dat dit niet beheerst ging. Hij vond poging tot doodslag bewezen.

In het oordeel van de rechter werd ook meegewogen dat de 34-jarige schutter een auto had vernield en met een auto was ingereden op een ander persoon. Het Openbaar Ministerie ging in het laatste geval uit van poging tot doodslag. De rechter vond de minder zware variant - een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel - eerder bewezen. In de woning van de man stond bovendien nog een tas met 842 xtc-pillen.

Lees ook: