Corona in Drenthe: 5 nieuwe ziekenhuisopnames, 195 besmettingen

In Drenthe zijn sinds gisteren 195 coronabesmettingen geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een dag daarvoor waren er al 249 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Ook zijn het afgelopen etmaal vijf Drenten in het ziekenhuis opgenomen.

Het aantal besmettingen van vandaag ligt lager dan het gemiddelde in de afgelopen zeven dagen. Afgelopen week kwamen er dagelijks gemiddeld 202 besmettingen bij. De meeste nieuwe coronagevallen werden gemeld in Emmen (54) en Assen (37); de minste in Borger-Odoorn (4). In de afgelopen 24 uur werden geen sterfgevallen geregistreerd.

Wel zijn vijf nieuwe patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Het gaat om twee mensen uit de gemeente Emmen en personen uit de gemeenten Coevorden, Meppel en Tynaarlo.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 29-03-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1096 (+8) 5 20 Assen 2820 (+37) 45 14 Borger-Odoorn 1224 (+4) 24 14 Coevorden 2364 (+8) 50 (+1) 27 Emmen 7203 (+54) 121 (+2) 68 Hoogeveen 3678 (+15) 63 40 Meppel 1755 (+15) 23 (+1) 24 Midden-Drenthe 1588 (+10) 27 28 Noordenveld 1312 (+16) 22 25 Tynaarlo 1222 (+12) 18 (+1) 20 Westerveld 729 (+7) 12 19 De Wolden 1418 (+9) 28 22 Onbekend 58 0 0

Landelijke cijfers

Landelijk loopt het aantal coronagevallen nog altijd op. Sinds gisteren zijn 6824 positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM. Voor een maandag is dat het hoogste aantal sinds 28 december. In de afgelopen week zijn 51.609 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 7373 nieuwe gevallen per dag, het hoogste niveau sinds begin januari.

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 2342 coronapatiënten (gisteren 2248). Dat is het hoogste aantal sinds 26 januari. 675 van hen liggen op de ic (gisteren: 655), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het bevestigde aantal doden als gevolg van het coronavirus is opgelopen met tien. Gisteren waren dat er nog vijftien. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 26 doden per dag, tegenover 29 doden per dag een week eerder.