Schuiver op vliegveld Eelde veroorzaakt door fout tijdens lesvlucht

In het vliegtuig zaten een student en een instructeur van de KLM Flight Academy die bezig waren met een lesvlucht, meldt RTV Noord. Beide inzittenden bleven ongedeerd, de buik van de Socata TB-20 raakte wel beschadigd.

Onervaren

Het was die dag warm in de cockpit, verklaarden beide inzittenden achteraf. Ook blijkt uit het rapport dat de leerling relatief onervaren was met een intrekbaar landingsgestel en dat hij niet heeft gecheckt of het landingsgestel naar beneden was. Bovendien moest er geïmproviseerd worden met het inhalen van een vliegtuig.

Op advies van de luchtverkeersleiding werd bij het inhalen lager gevlogen. In plaats van ongeveer 300 meter vloog het vliegtuig op ongeveer 150 meter. Vlak voor het landen merkte de instructeur dat het vliegtuig lager bij de grond kwam dan normaal, maar toen was het al te laat. De romp van het vliegtuig en de propeller schoven over het asfalt van de landingsbaan.

Lees ook: