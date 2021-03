Boete voor boer Nieuw-Weerdinge voor verwaarlozen vee

De boer volgde de herhaaldelijke aanwijzingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet op. De controleurs zagen begin september dat een deel van de 300 melkkoeien en 190 kalveren onvoldoende schone ligplaatsen hadden en ongeschikt voer kregen. Ook stonden te veel dieren op stal. De zieke en gewonde dieren kregen niet de nodige zorg. De dieren stonden met hun poten in hun eigen drek. Bij een nieuwe controle op 23 september was de situatie nauwelijks verbeterd.

Kreupel

De foto's in het proces-verbaal lieten zien hoe ernstig de situatie was. De dieren stonden niet alleen in hun eigen mest, maar een deel was ook kreupel. Er lagen beschimmelde voerresten en door de overbezetting was de kans op verwondingen groot. Volgens de rechter is hier sprake van een structureel probleem. Het laatste jaar is hierin een verbetering gekomen doordat het aantal dieren is verminderd en de boer meer werknemers in dienst heeft genomen.

De veehouder is eerder met justitie in aanraking geweest.