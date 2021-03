Fastned vecht laadpalen tankstation Zeijerveen aan en pleit voor gelijke kansen

Snellaadbedrijf Fastned heeft al jaren een vergunning op zak voor het oprichten van een apart snellaadstation op Zeijerveen, maar vreest dat het buitenspel wordt gezet. Volgens Fastned hebben grote oliemaatschappijen zoals Esso, BP en Shell een streepje voor bij minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en het bedrijf pleitte voor eerlijke kansen in de Raad van State.

Fastned zou het geen probleem vinden dat tankstations snellaadpalen naast gewone diesel- en benzinepompen plaatsen, maar tegelijkertijd wordt het Fastned, dat pionierde met snellaadstations, naar eigen zeggen wel moeilijk gemaakt om een kiosk, winkeltje of sanitairvoorziening bij snellaadstations te plaatsen.

Voortrekken

Aanvankelijk was Fastned de enige die (snel)laadstations langs snelwegen bouwde, omdat grote oliemaatschappijen daar geen brood in zagen. Maar nu het aantal elektrische auto's groeit, vinden de pomphouders het toch lucratief om laadpalen neer te zetten. Fastned vreest dat dat ten koste gaat van eigen plannen om in Nederland een dekkend snellaadnet op te zetten, zoals in Assen. Het bedrijf vindt bovendien dat Rijkswaterstaat en minister Van Nieuwenhuizen de pompstationhouders voortrekken. Volgens het bedrijf is dat in strijd met de Europese mededingingsregels.

Maar met die oneerlijke concurrentie zou het wel meevallen, zei een woordvoerder van de minister. "Want ieder bedrijf kan vergunningen aanvragen voor extra pompen en laadpalen op een verzorgingsplaats." Bovendien verweet de minister Fastned dat het bedrijf zelf een monopolypositie met snellaadstations nastreeft door middel van een rechtszaak. Maar Fastned zelf denkt daar anders over.

"Wij zijn voor eerlijke concurrentie, maar wel met gelijke kansen voor iedereen. Wij hebben voor verschillende verzorgingsplaatsen een kiosk aangevraagd, zodat mensen daar tijdens het laden koffie en een broodje kunnen halen, of naar het toilet kunnen gaan. Rijkswaterstaat verleent nu eindelijk een vergunning, maar vervolgens weigert het Rijksvastgoedbedrijf als grondeigenaar een huurcontract voor de kiosk te verlenen. Daarover loopt ook nog een civiele rechtszaak en we verwachten daar deze week een uitspraak over", aldus een woordvoerster van het snellaadbedrijf.

Transparanter laadpalenbeleid

Fastned hoopt in ieder geval dat Raad van State de minister dwingt om een transparanter laadpalenbeleid te voeren, waarbij iedereen eerlijk aan bod komt en de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt.

De uitspraak volgt binnen enkele weken.