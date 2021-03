Isoleerplan ouderen brengt discussie op gang, ic-arts Faber hoopt op effect

Faber ziet de druk op zijn afdeling toenemen, vooral mensen tussen de 60 en 80 jaar belanden uiteindelijk op de intensive care als gevolg van het coronavirus. Hij wil daarom juist dat die groep zich weer gaat gedragen zoals in het begin van de coronacrisis: afgezonderd. Het aantal contactmomenten met anderen moet minimaal zijn zolang er niet gevaccineerd is, vindt Faber.

Haalbaarheid

Naast ongeremde hoonberichten vol scheldwoorden op sociale media, is er ook de nodige bijval voor de oproep van de ic-arts. "Een heel redelijke oproep en wij geven daar gehoor aan", luidt een van de reacties. Maar er is ook veel twijfel, over de haalbaarheid van Fabers voorstel.

"Hij vergeet onder andere dat de pensioengerechtigde leeftijd in Nederland al een tijdje boven de 65 is", ziet een lezer een probleem voor onder andere scholen waar oudere docenten werken. Anderen vrezen vooral bij-effecten van het opnieuw isoleren van een groep in de samenleving.

Stelling

Een overgrote meerderheid van de bezoekers van rtvdrenthe.nl ziet het afzonderen van ongevaccineerde ouderen niet zitten. Afgaande op de eerste 3000 stemmers op de stelling, blijkt dat ruim 70 procent het oneens is met de stelling: '65-plussers moeten zich afzonderen in afwachting van een prik.'

Reactie ouderenbond ANBO

Ouderenbond ANBO is bepaald niet blij met het afzonderingsvoorstel van Faber. "Bijzonder, je verwacht ook niet dat een ic-arts hiermee komt." Net zoals Faber ziet de ANBO in vaccinatie de beste oplossing, maar een leeftijdsgroep anders behandelen schiet in het verkeerde keelgat. "Iedereen telt mee, elk leven is even waardevol", zegt Ewald van Kouwen, namens de ANBO. "We staan hier met zijn allen voor en moeten ons met z'n allen aan de maatregelen houden."

Volgens Van Kouwen zijn ouderen onmisbaar, juist in deze tijd. "Bijvoorbeeld als oppasopa's- en oma's", zegt Van Kouwen. "We kunnen niet onze ouderen gaan opofferen om de rest meer vrijheden te geven. Als we daaraan beginnen, dan weet ik nog wel een paar doelgroepen die aan de beurt kunnen komen."

