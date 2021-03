Veevoederconcern Agrifirm schrapt opnieuw banen in Meppel

Het is keuze uit financiële overwegingen, laat het bedrijf weten. "Het is noodzakelijk om te komen tot efficiëntere en goedkopere goederenstromen. Dit stelt ons in staat om de productie en distributie van de goederenstroom centraal te organiseren in het daarvoor aangewezen distributiecentrum in Emmeloord. We moeten slimme dingen doen in deze business. Elk jaar moet het beter."

Veghel

Ook in het Brabantse Veghel verdwijnt de distributie. Door deze maatregelen komen dertien arbeidsplaatsen te vervallen. De medewerkers worden volgens het bedrijf zoveel mogelijk begeleid van werk naar werk. Van de zes getroffen medewerkers in Meppel, zijn drie medewerkers herplaatst in Emmeloord.

Agrifirm en Meppel diep vervlochten

Het bedrijf kent een vergaande geschiedenis met de stad Meppel. Agrifirm kent zijn oorsprong in de Coöperatieve Landbouwbank (CLM) die in 1909 in Meppel werd opgericht. Na verschillende fusies veranderde de naam in 1990 tot Aan- en verkoop Coöperatie Meppel (ACM). In 2002 fuseerde ACM met Cavo Latuco uit Utrecht tot Agrifirm.

De veevoederfabriek voor pluimvee blijft wel in Meppel, net als de kantooractiviteiten en adviesbureau Exlan Advies.

De gebouwen van Agrifirm zijn karakteriserend voor Meppel (Rechten: RTV Drenthe / Bastian van de Belt)

