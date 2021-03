Jasper Wever over The Voice-avontuur: 'Ik kreeg doodsbedreigingen'

Een nuchtere Drent in de Hilversumse glamour, dat is Jasper Wever. Door zijn deelname aan The Voice groeide hij uit tot één van de meest controversiële deelnemers van de afgelopen jaren. De 29-jarige Wever worstelde onder meer met stemproblemen en zenuwen tijdens zijn avontuur. "Ik heb vaak niet kunnen laten horen wat ik echt in huis heb", vertelt hij.

Ondanks de problemen en kritiek die hij van de coaches kreeg, lukte het Wever om telkens een ronde verder te komen. Dat leidde tot een stroom aan negatieve reacties op sociale media. "Een bak schijt, noem ik het. Echt niet normaal wat ik allemaal toegestuurd kreeg. Van de dood tot ziektes, alles werd mij toegewenst."

Positieve reacties

Wever kon al die negatieve reacties naar eigen zeggen gelukkig redelijk snel naast zich neerleggen en zich focussen op de positieve kanten van het avontuur. "Ik heb echt een onwijs leuke ervaring gehad. Naast de negatieve reacties waren er ook zoveel positieve. Die steun waardeer ik ontzettend."

Door Stadskanaal, de plek waar Wever zijn brillenwinkel heeft, hingen allemaal posters met zijn naam erop. "Maar ik zag bijvoorbeeld ook dat er koekjes werden verkocht met mijn gezicht erop en nog meer andere steunbetuigingen", lacht Wever.

Top 40

Doordat de populariteit rondom The Voice of Holland in de finale een piek bereikte, zou het zomaar kunnen dat Jasper de Top 40 nog gaat halen. Of hij in de nabije toekomst inderdaad in de hitlijst terechtkomt, durft Wever nu nog niet te zeggen. "Daar kan ik helaas nog niet zoveel over kwijt", glimlacht de Drent. "Ik heb natuurlijk wel heel interessante personen ontmoet tijdens mijn avontuur die eventueel deuren voor mij kunnen openen, maar dat gaan we zien."