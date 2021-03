Waylon treedt op tijdens Drents Bevrijdingsfestival

Waylon is vooral bekend door zijn optreden met Ilse de Lange tijdens het Eurovisie Songfestival in 2014. Het duo werd onder de naam The Common Linnets tweede, waarna Waylon besloot om als soloartiest verder te gaan. Twee jaar geleden Waylon bracht de zanger met Human een nieuw album uit en startte hij met zijn theatertour My Heroes Have Always been Cowboys. Daarin deelde hij zijn liefde voor countrymuziek in liefst tachtig theaters.

10cc

In DNK is er op 5 mei live muziek van 12.00 uur tot ongeveer middernacht. Op het programma staan bands die vorig jaar bij de viering van 75 jaar bevrijding ook al zouden optreden. De Engelse popband 10cc, bekend van onder meer Dreadlock holiday, geeft acte de présance en als slotact staat STUK TV ingepland. Verder treedt het Noordpoolorkest op. Al deze optredens zijn eveneens live te volgen via RTV Drenthe.

Was er bij het Bevrijdingsfestival aan de Baggelhuizerplas altijd een 'Sena-Stage' voor aanstormend talent; dit jaar rijdt een open vrachtwagen rond waarin de opkomende artiesten zullen optreden. Deze vrachtwagen wordt op verschillende plekken in de provincie neergezet. De route van deze vrachtwagen wordt op een later moment bekendgemaakt.