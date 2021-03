De Drommedaar in Emmen met 'bestekjes' nieuwkomer in Michelingids

Restaurant De Drommedaar in Emmen heeft vandaag een onderscheiding en eervolle vermelding gekregen van Michelin. Het ging niet om een Michelinster of 'bib gourmand', maar twee 'bestekjes'.

Twee van de maximaal vijf bestekjes deelt Michelin uit aan De Drommedaar. Dat houdt in dat de rapporteurs het restaurant waarderen. Het is bovendien de enige Drentse nieuwkomer in de prestigieuze horecagids.

Champions League

Hoewel het restaurant geen Michelinster in de wacht sleepte, was De Drommedaar niet minder blij met de onderscheiding. "Dit is voor ons een mijlpaal", jubelt eigenaar Wouter van Liere. "We bestaan nog maar tweeënhalf jaar, maar dat we nu al tot de beste vijfhonderd restaurants van Nederland horen is voor ons onverwacht en uniek."

Eerder op de dag werd bekend dat de Drentse restaurants De Vlindertuin in Zuidlaren en De Loohoeve in Schoonloo hun Michelinster behouden. "Zij spelen in de Champions League", zegt Van Liere, verwijzend naar het bekendste clubvoetbaltoernooi ter wereld. "Wij spelen een niveau lager mee, dus het is absoluut een serieuze vermelding. Met het personeel hebben we daarom zeker een glaasje champagne gedronken om het te vieren."

'Dé plek in Emmen voor een gezellig etentje'

Michelin omschrijft het restaurant voor lunch, borrel en diner als een 'intieme zaak'. Het is dé plek in Emmen voor een gezellig etentje, aldus de rapporteurs.

'De wijnkast aan de inkom laat meteen zien dat men hier van een goed glas houdt. De chef heeft zowel oog voor tijdloze klassiekers als up-to-date en zelfs ietwat bewerkte bereidingen. Het keuzemenu toont zijn wereldse inspiraties.'

