Gebouwen in Hoogeveen beklad met hakenkruizen: 'Hoe haal je het in je hoofd?'

Meerdere gebouwen in het Zuiderpark in Hoogeveen zijn beklad (Rechten: Sylvia Kamman)

Meerdere gebouwen en objecten in het Zuiderpark in Hoogeveen zijn waarschijnlijk afgelopen weekend beklad met hakenkruizen. De wijkbeheerder spreekt er schande van.

De bekladdingen zijn onder meer aangebracht op gebouw De IJsvogel, een informatiebord, het washokje bij de aanlegsteiger, de skatebaan en het fietspad. Vermoedelijk is dit afgelopen weekend gebeurd, ergens tussen zaterdagavond en zondagochtend. Naast de hakenkruizen verwijzen de bekladdingen ook naar het coronavirus.

Woede

Wijkbeheerder Sylvia Kamman werd zondagochtend onaangenaam verrast door foto's die ze kreeg doorgestuurd. Ze is woedend op de daders. "Hoe haal je het in je hoofd?", zegt ze. "Iedereen is erdoor aangeslagen. Wat gaat er door je heen op het moment dat je dit bedenkt en op de gebouwen spuit? Ik snap er echt niets van."

Door de werkgroep Zuiderpark is inmiddels aangifte gedaan. Vrijwilligers hebben gezocht naar sporen van daders. Er is een leeg bierblikje gevonden, maar veel hoop dat dit leidt naar de daders is er niet. De bedoeling is om de graffiti zo snel mogelijk weg te halen. "Ik ga ervan uit dat morgenavond alles schoon is", zegt Kamman.

Anoniem

Dat de boodschap anoniem is, dat stoort Kamman misschien nog wel het meest. "Nu kan ik er helemaal niks mee. Het is achter onze rug om en we weten totaal niet wat de bedoeling hiervan is. Is het tegen ons gericht of tegen iemand anders? Ik hoop dat we er nog achter kunnen komen."