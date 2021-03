Modeltreinen ineens weer hip: 'Achter zolderkamerdeurtjes schuilt misschien een vermogen'

Ramon Bergsma uit Assen heeft er speciaal een hele kamer in zijn huis voor ingericht. Op een grote tafel heeft hij een miniatuurlandschap gecreëerd waar kleine modeltreintjes doorheen tuffen. "Ik kan er helemaal mijn fantasie in kwijt", vertelt hij. "Ik heb hier de hele coronatijd aan gewerkt. Je hebt veel geduld nodig om alles in elkaar te zetten, ik vind dat prachtig."

Grote ontwikkeling

Ook verkopers merken dat mensen hun oude treintjes weer van zolder halen. Of juist de hobby nu pas ontdekken. Marcel Jonkman van Treintje Oost uit Oosterwolde snapt dat wel. "Er is een grote ontwikkeling in de techniek van de treintjes", vertelt hij. "Ze zijn tegenwoordig volledig digitaal bestuurbaar en de bouw is zeer gedetailleerd. Ook alle echte treingeluiden zijn in de modellen verwerkt. Je kunt op die manier je hele fantasiewereld op je zolderkamer scheppen."

Vermogen

Dat betekent ook dat de waarde van de treintjes omhoog gaat. Jonkman denkt dan ook dat er voor een vermogen achter sommige zolderkamerdeurtjes verborgen zit. "Het is zeker de moeite waard om eens te kijken", zegt hij. "Kijk even goed of ze het nog doen en dan kun je ze verkopen. Of ga er gewoon zelf mee aan de slag, nog leuker!", besluit hij lachend.