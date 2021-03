Helm redt zijspanbakkeniste Ilse de Haas bij zware crash

Zijspanpassagier Ilse de Haas uit Assen is zaterdag op het circuit van Le Mans zwaar gecrasht. Ze hield een hersenschudding, gebroken ribben, drie hechtingen in haar gezicht en een bont en blauw lichaam aan de crash op het Franse circuit over.

Voor de gelegenheid stapte ze bij haar voormalig teamgenoot Josef Sattler uit Duitsland in de bak voor een wedstrijd om het Franse kampioenschap. Ze verving zijn vaste bakkenist, omdat hij in quarantaine moest.

Over de kop

"Het ging heel goed. We hadden vrijdag de derde tijd gereden, maar in de kwalificatie op zaterdag ging het bij het aanremmen van de bocht ineens mis", vertelt De Haas. "Er zijn geen beelden van de crash, waardoor we zelf ook niet precies weten wat er misging. Maar we zijn over de kop gegaan. Ik mag blij zijn dat ik een goede helm, rugprotector en kleding droeg. M'n rug is blauw, maar op de plaats van de protector niet."

"Ik ben niet heel erg geschrokken. Ik denk al snel het had veel erger gekund", blikt ze terug. "Ik was eigenlijk alweer aan het nadenken over het design van m'n nieuwe helm, want die heb ik na deze crash wel nodig", lacht ze. Tijd om daarover na te denken heeft ze nog voldoende, net als de tijd om van de crash te herstellen. Vanwege de gevolgen van het coronavirus zijn haar eerstvolgende wedstrijden pas eind juni.

Lawrie

Na de liefdesbreuk met Bennie Streuer uit Grolloo stapt De Haas dit seizoen in de bak bij Scott Lawrie. Samen met de Schot rijdt ze dit seizoen het Britse Superbike kampioenschap.

