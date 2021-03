Gemeente Noordenveld maakt plannen om alle wijken van het gas af te krijgen

In dat plan staat per wijk omschreven hoe op alternatieve manieren warmte opgewekt kan worden.

Samen

Volgens de gemeente is wonen zonder aardgas niet alleen goed voor het klimaat, maar levert het de inwoners ook veel voordelen op. Zo gaat de energierekening omlaag en verbetert de omgeving voor kinderen en kleinkinderen. In de visie staat stap voor stap hoe de woningen in de gemeente aardgasvrij worden. Het plan is in samenwerking met Energiecoöperatie Noordseveld, woningcorporaties Actium, Woonborg en Woonzorg en netbeheerder Enexis gemaakt.

De volgende stap is dat inwoners hun zegje mogen doen over de duurzame plannen van de gemeente. "De warmtevisie is een belangrijke stap richting een duurzame toekomst. Een toekomst waarin we duurzame, hernieuwbare energie gebruiken. We vinden het belangrijk dat onze inwoners een rol hebben in de energietransitie. Het gaat immers over hun woningen en leefgebied", aldus wethouder Kirsten Ipema.

De warmtevisie is vanaf 29 maart te bewonderen in het gemeentehuis in Roden, maar is ook online te vinden om de website van de gemeente. Inwoners hebben tot en met 10 mei de tijd om het te bekijken en er op te reageren.