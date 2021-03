Campagne voor betere kindergebitten: 'Gaatjes is een gedragsziekte'

"Eigenlijk is gaatjes een soort gedragsziekte", zegt Yvonne Schalk, tandarts bij Quadratand in Zuidwolde. "Het ontstaat doordat je dingen wel of niet doet. Er wordt soms niet nagepoetst door ouders of er zijn ouders die helaas denken dat kinderen zelf wel goed kunnen poetsen."

Regels

De campagne wijst ouders op een aantal regels, zoals vanaf het eerste tandje met fluoridetandpasta poetsen, twee keer per dag poetsen en maximaal zeven eet- en drinkmomenten.

"Als je eet dan wordt het glazuur een beetje ontleed. Dan gaan de bouwstoffen uit je glazuur. Die worden wel weer terug ingebouwd, maar als je teveel eetmomenten hebt dan raakt het uit balans en krijg je gaatjes", legt Schalk uit.

Controle

En regelmatig voor controle naar de tandarts. Al vinden veel kinderen dat best spannend. Maar daar hebben ze in Zuidwolde wel wat op bedacht. "We proberen er echt een feestje van te maken. Kinderen mogen zelf muziek uitkiezen, dus we luisteren hier regelmatig naar K3 of Kinderen voor Kinderen. En je moet gewoon duidelijk zijn. We leggen uitgebreid uit wat we gaan doen."

Schalk heeft weleens meegemaakt dat een kind zes gaatjes had en na de behandeling werd beloond met lekkers. "Dan hebben we net alles staan uitleggen over eetmomenten en goed poetsen en dan krijgt het kind als beloning een donut... Ik zeg daar wel wat van."

Maar volgens Schalk helpt herhaaldelijk uitleggen naar ouders en kinderen wel. "Preventie loont echt. Wij hebben gemiddeld minder werk per patiënt, omdat veel een gezond gebit hebben door de uitleg die wij geven."