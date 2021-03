Steekpartij in azc Aalden: 27 maanden cel geëist

Tegen een 19-jarige man uit Syrië eist het Openbaar Ministerie 27 maanden gevangenisstraf. Volgens het OM heeft de man zich schuldig gemaakt aan poging tot doodslag door in september vorig jaar een medebewoner van het asielzoekerscentrum in Aalden in zijn hoofd en arm te steken.

De Syriër, die op dat moment net een maand in Nederland was, ontkent niet dat hij heeft gestoken, maar heeft het bij de politie en in de rechtszaal in Assen ook niet bekend. Hij was naar eigen zeggen dronken en weet er niks meer van.

Een pan en een mes

Een medebewoner van de man in het azc heeft een drankprobleem en was ook op 23 september weer behoorlijk dronken. Samen met andere bewoners bracht de verdachte hem naar bed. Bij de kamer van de stomdronken man kreeg de Syriër ruzie met het latere slachtoffer. Volgens getuigen had die man een pan in de hand en leek hij de verdachte te willen slaan.

Plotseling zagen ze dat de jonge Syriër een mes in zijn hand had en het slachtoffer aanviel. Die liep meerdere steekwonden in het hoofd en één van zijn armen op. Toen de politie kwam, wezen omstanders de 19-jarige man aan als de dader. Hij werd opgepakt en zit sindsdien vast.

Oorlogstrauma

Azc-medewerkers hebben hem omschreven als een rustige, wat teruggetrokken man die goed op zijn 7-jarige broertje paste. Samen met hem en hun moeder zat de Syriër in Aalden. Ze waren vanwege de oorlog Syrië ontvlucht en zijn via Libanon in Nederland terechtgekomen.

De reclassering vermoedt dat de 19-jarige man een post traumatische stressstoornis heeft overgehouden aan de ellende die hij in zijn thuisland heeft meegemaakt. Toch eiste de officier van justitie geen behandeling na zijn celstraf, omdat de kans bestaat dat de asielaanvraag van de Syriër vanwege het misdrijf wordt afgewezen. Dan kan hij geen reclasseringstoezicht en behandeling in Nederland meer krijgen.

Poging doodslag of mishandeling?

De officier vindt poging tot doodslag te bewijzen, omdat de man door in te steken in het hoofd van het slachtoffer het risico heeft genomen dat hij zou overlijden. Helemaal omdat hij dronken was, had het volgens de aanklaagster heel anders kunnen aflopen.

Advocaat Judith Kwakman was dat niet met haar eens. Omdat er helemaal geen onderzoek is gedaan naar het mes, is volgens haar onduidelijk of het slachtoffer echt had kunnen overlijden. Zij vindt dat alleen mishandeling bewijsbaar is en dat de man inmiddels lang genoeg vastgezeten heeft.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

