Woontoren Troubadour wordt in juni opgeleverd

De woontoren aan de Middenhaag verrijst in opdracht van woningbouwcorporatie Lefier, die de bouw ervan in 2014 nog in de ijskast parkeerde. Kort daarvoor leverde Lefier nog de aangrenzende wooncomplexen Sopraan, Solo en Duet op. Door de laatste toren, die de naam Troubadour meekrijgt, ging eerst nog een tijdelijk streep vanwege de toen kwakkelende woningmarkt. Met het aantrekken van de economie besloot Lefier alsnog over te gaan op de realisatie. In totaal levert de nieuwbouw 60 appartementen verspreid over elf bouwlagen op.

Afwerking

Wie denkt dat de toren met het verdwijnen van de kraan en de steigers zo goed als afgerond is, vergist zich. Dat leert navraag bij woordvoerder Gijs Bosman. "We verwachten dat de Troubadour eind juni wordt opgeleverd. Het grote werk zit erop. De komende maanden is het vooral een kwestie van installatiewerk en afwerken."

Thuiskompas

De appartementen zullen ongeveer halverwege juni al worden aangeboden via Thuiskompas. "Dat betekent dat we na de oplevering snel kunnen gaan verhuren." De eerste bewoners zullen in de loop van de zomer de eerste stap over de drempel zetten. Over de exacte huurprijzen kan nog niets gezegd worden. "Dat bepalen we nog op een later tijdstip."

