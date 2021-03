Impasse in gesprekken tussen vakbonden en SWO De Wolden Hoogeveen

De gesprekken tussen de vakbonden en het bestuur van de SWO zijn gestaakt. Hoogeveen wil bezuinigen op de ambtelijke samenwerking met gemeente De Wolden, wat betekent dat er banen verdwijnen. De vakbonden vrezen gedwongen ontslagen en zijn daar boos over, omdat eerder gezegd is dat er geen gedwongen ontslagen zouden vallen, bevestigt het FNV na berichtgeving in Dagblad van het Noorden.

Toezegging

"Wij zijn de gesprekken ingegaan met een toezegging dat er geen gedwongen ontslagen zouden vallen, dat staat zwart op wit", zegt FNV-bestuurder Erik Gerritsen. De gesprekken tussen de gemeente en de vakbonden lagen een tijd stil, door de bestuurlijke crisis in Hoogeveen en het vertrek van de SWO-directeur Nanne Kramer.

Toen de gesprekken begin dit jaar hervat werden, bleek de situatie veranderd. "Nu zeggen ze dat ze uitgaan van de cao, waardoor wel de mogelijkheid bestaat dat er mensen gedwongen worden ontslagen." Gerritsen noemt de gang van zaken 'merkwaardig' en spreekt van 'een draai van 180 graden' van het bestuur.

Geen draai

Het bestuur van de SWO, bestaande uit de colleges van burgemeester en wethouders van De Wolden en Hoogeveen, vindt de voorwaarden in de cao 'voldoende toereikend' en weerspreekt dat er besluiten zijn veranderd. "Daar staat in dat mensen niet zomaar ontslagen kunnen worden", laat een woordvoerder weten.

"Als een functie verdwijnt door veranderingen in de organisatie wordt er eerst gekeken of er een vergelijkbare of andere geschikte functie beschikbaar is. Als dat niet lukt, dan kan het gebeuren dat iemand 'boventallig' wordt", legt de woordvoerder uit. Een boventallige medewerker gaat een traject in om een nieuwe baan te vinden, dat kan binnen de SWO zijn, maar ook bij een andere organisatie.

"Als dat niet lukt binnen twee jaar, dan is het mogelijk om ontslagen te worden. Wij willen iedereen gewoon aan het werk houden, in een functie die past bij de uitdagingen waar wij met ons allen voor staan. Daarmee bedoelen we dat het kan zijn dat het werk verandert, maar dat wij nog steeds mensen nodig hebben om dat werk te doen. Als we kijken naar het aantal collega's dat met pensioen gaat de komende tijd, dan verwachten wij nog steeds dat er geen gedwongen ontslagen nodig zijn. Eerder is gecommuniceerd dat medewerkers geen baangarantie kregen, maar wel werkgarantie."

Vakbond dreigt met stappen

Vakbond-bestuurder Gerritsen zegt eerst in gesprek te willen met de leden, voor hij weer aan tafel aanschuift. "We hebben de gesprekken opgeschort. Dit punt weegt zo zwaar voor ons, dat we eerst de medewerkers gaan raadplegen."

Hij wil van de leden weten of zij achter het standpunt staan dat het SWO-bestuur zich moet houden aan de afspraak dat er geen gedwongen ontslagen vallen. "We hopen dat ze dan in de gaten krijgen dat ze het verkeerde pad zijn ingeslagen." Als het standpunt van de gemeenten onveranderd blijft, sluit Gerritsen juridische stappen niet uit. "Dat zou kunnen, er zijn meerdere mogelijkheden."