Organisatie Norgermarkt Concours wil alleen evenement mét publiek

Dat zegt stichtingsvoorzitter Reinder Auwema. De organisatie houdt rekening met twee scenario's. Eén normaal scenario, waarbij toeschouwers zonder beperkingen weer welkom zijn en een scenario waarbij rekening wordt gehouden met de huidige coronaregels. "Dat wil zeggen dat publiek 1,5 meter afstand houdt en er geen VIP- en biertenten zijn", zegt Auwema.

Zonder publiek geen zin

De organisatie is er 'in het belang van de sport' alles aan gelegen om het evenement door te laten gaan. "Dat hebben we ook bij gemeente en provincie aangegeven", zegt Auwema. "Volgens ons is een evenement met de geldende regels best te realiseren. Maar wanneer het concours flink op de schop moet, zullen we misschien ook extra financiële middelen van de lokale overheden moeten krijgen. Want een aangepast evenement kost geld."

Daarbij stelt Auwema als voorwaarde dat er publiek aanwezig kan zijn. "We doen het concours of op 1,5 meter, of op de normale manier. Zonder publiek heeft het voor ons geen zin dit evenement te organiseren."

Andere evenementen

De Stichting Norgermarkt Concours denkt nog na over de organisatie van twee andere, kleinere evenementen. "Aan het begin van de zomer hebben we nog het ringsteken, maar de kans bestaat dat dat evenement sowieso komt te vervallen", zegt Auwema. "Dit is namelijk openbaar toegankelijk en dan is het handhaven van de 1,5 meter voor ons heel lastig."

Ook het kleinere concours in september is nog geen zekerheid. "Dat is afhankelijk van in hoeverre de sport weer wordt opgestart. Als alles straks in volle omvang losbarst en het coronavirus het toelaat, is het mogelijk in september nog iets te organiseren. Maar dat blijft afwachten."