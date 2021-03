Draaiorgel gaat met tijd mee: pinapparaat op centenbakje

Door corona hebben steeds minder mensen contant geld op zak, want overal vragen winkels om te pinnen. De 26-jarige Drent besloot niet stil te zitten, maar juist mee te gaan met de trend. Bij Ten Have aan het draaiorgel kan er dus 'gewoon' gepind worden.

De muziek van het draaiorgel van Ten Have schalt over de brink in Zuidlaren. Naast het draaiorgel staat de draaiorgelman te schudden met zijn ouderwets bakje kleingeld, maar in zijn andere hand heeft hij een stok van ongeveer anderhalf meter. "Het viel me op dat mensen steeds minder mensen kleingeld bij zich dragen, ook vanwege corona natuurlijk. Dus nu heb ik een bakje voor kleingeld en aan het einde van de stok ook een klein pinautomaatje gemonteerd", legt Ten Have uit.

Stijgende omzet

De draaiorgelman merkte dat hij klanten kwijt begon te raken omdat ze telkens geen kleingeld hadden. "Ik moet er natuurlijk wel van kunnen leven. Dus nu ik een pinapparaat heb, merk ik dat klanten weer terug beginnen te komen". En zelfs in de omzet zit een kleine stijging. "Naar verhouding is het iets meer, dus daar ben ik heel blij mee".

Innovatief

Zoals eerder al genoemd werd is het bakje met kleingeld niet verdwenen. "Het pinapparaat is wat moderner, maar het bakje met munten zal niet verdwijnen". Of de Zuudlaorder met meer innovatieve ideeën gaat komen is nog niet zeker. "Wie weet, je moet altijd met je tijd meegaan".