Green Planet in Pesse gaat waterstofauto’s en -vrachtwagens verleasen

Wil je op waterstof rijden, maar heb je er niet per se belang bij om meteen een waterstofauto te kopen? Dan biedt Green Planet wellicht uitkomst. Het duurzame tankstation in Pesse gaat honderd personenauto's en acht trucks op waterstof verhuren. Omdat het verhuren van waterstofvoertuigen nog niet helemaal rendabel is, maar Drenthe wel inzet op de productie en het gebruik van waterstof, subsidieert de provincie het leaseproject.

Green Planet-eigenaar Edward Doorten steekt zelf 9,2 miljoen in het project, tweeënhalf miljoen euro komt uit Europese subsidies en de provinciale bijdrage is volgens gedeputeerde Henk Brink een kleine achtenhalve ton.

Meer waterstof op de weg

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: "Wij willen vanuit Drenthe een bijdrage leveren aan dit project, omdat het een aantrekkende werking heeft op de productie, handel en transport van waterstof. Met het verleasen van waterstofauto's en -trucks wordt het voor bedrijven aantrekkelijker om deze auto's en trucks beschikbaar te stellen voor personeel. Dat betekent meer waterstofauto's op de weg en meer vraag naar productie en distributie van waterstof. Op deze manier hopen we het gebruik van waterstof nog meer te stimuleren."

Flinke middenklasser

Volgens Stelpstra moet de "leaseprijs in de buurt komen van een flinke middenklasse-auto op fossiele brandstof, zoals een VW Passat." Terwijl de aanschafprijs van een waterstofauto fors duurder is dan een auto op benzine, diesel of gas. Ruurt Georg is compagnon van Doorten in het project Green Planet Mobility: "De subsidie die we krijgen is bedoeld om de waterstof auto voor meer mensen bereikbaar te maken.""Naast nieuwe waterstofauto's zetten we ook in op hele jonge gebruikte waterstof auto's. De leaseprijs daarvan is weer lager."

De actieradius van waterstofauto's is hoger dan van de meeste elektrische auto's, wat ze vooral voor lange afstanden geschikt maakt. "Green Planet Mobility gaat straks ook elektrische auto's verkopen en verleasen. Maar we gaan ook tweedehands waterstof auto's verkopen, die komen wel in de buurt van de nieuwprijs van een vergelijkbare auto op fossiele brandstof als mensen niet willen leasen maar zelf kopen. Maar dat hoort niet bij het project waar we subsidie voor krijgen."

Georg: "Voor de vrachtauto's op waterstof zijn er twee mogelijkheden: of ombouw van een bestaande vrachtwagen, dan zijn er heel veel dingen mogelijk. We werken daarvoor samen met Sent Waninge in Hoogeveen. Maar vrachtwagenfabrikanten zijn nu ook begonnen aan de eerste modellen die in de fabriek de waterstoftechniek krijgen ingebouwd, dus dan kom je voorlopig uit bijeen standaard trekker en een standaard oplegger.

Brink is blij met het project en ook met het feit dat Green Planet hiermee z'n nek uitsteekt. Als de waterstofauto's en -vrachtwagen eenmaal in de lease zijn, kunnen bestuurders uiteraard ook waterstof tanken bij Green Planet. Op dit moment kunnen daar veertig testconsumenten terecht. Als dat allemaal volgens plan gaat, is het tankstation halverwege april door iedereen met een waterstofauto te gebruiken. De eerste geleaste waterstofauto's moeten dit jaar nog gaan rijden.

Fieten: waterstof is de toekomst

Ook de Drentse oliehandelaar Fieten gaat volop inzetten op waterstof. Richard Fieten, eigenaar van 44 tankstations in met name de noordelijke provincies, gelooft dat waterstof de toekomst is. Zo komt in Steenwijk een nieuw tankstation waar waterstof ook geproduceerd zal worden.

Fieten wil ook bij bestaande tankstations waterstof verkopen voor personenauto's. Als het aan Fieten ligt, gebeurt dat nog dit jaar langs de A28 bij Beilen en er liggen ook waterstoftankmogelijkheden in de planning in Hoogeveen en Nieuw-Amsterdam.

Lees ook: