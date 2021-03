Corona: 158 nieuwe besmettingen in Drenthe

Het gemiddelde van de laatste zeven dagen, inclusief vandaag, ligt in onze provincie op 197,7 besmettingen per dag.

Het afgelopen etmaal zijn de meeste besmettingen gemeld in de gemeente Emmen (55), gevolgd door Assen (28). Ook is er één patiënt met het coronavirus opgenomen in een Drents ziekenhuis. Het gaat om een patiënt uit de gemeente Noordenveld.

Er zijn het afgelopen etmaal vier personen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De overlijdens werden gemeld in de gemeenten Coevorden, Emmen, Noordenveld en Westerveld.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 30-03-21)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1099 (+3) 5 20 Assen 2848 (+28) 45 14 Borger-Odoorn 1229 (+5) 24 14 Coevorden 2371 (+7) 50 28 (+1) Emmen 7258 (+55) 121 69 (+1) Hoogeveen 3689 (+11) 63 40 Meppel 1766 (+11) 23 24 Midden-Drenthe 1592 (+4) 27 28 Noordenveld 1327 (+15) 23 (+1) 26 (+1) Tynaarlo 1229 (+7) 18 20 Westerveld 739 (+10) 12 20 (+1) De Wolden 1420 (+2) 28 22 Onbekend 58 0 0

Drentse ziekenhuizen

In de ziekenhuizen in Drenthe liggen op dit moment tien patiënten met (een verdenking van) covid-19 op de intensive cares (ic's). Dat blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN). Er liggen 29 patiënten op verpleegbedden in Drenthe.

Landelijke cijfers

Landelijk heeft het RIVM sinds gisterochtend 5909 positieve coronatests geteld. Maandag waren het er 6804 (na correctie).

Op maandagen en dinsdagen zijn er minder positieve tests, omdat in de weekeindes minder mensen zich laten testen. In de loop van de week loopt het aantal meldingen van nieuwe gevallen op, met een piek op vrijdag en zaterdag.

Er zijn het afgelopen etmaal 36 sterfgevallen met corona geregistreerd. Een dag eerder waren het er tien.

Landelijk ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen tot 2410, het hoogste aantal sinds 19 januari. In de afgelopen 24 uur is het aantal patiënten met 68 toegenomen. Het is bovendien de zesde achtereenvolgende dag waarop het aantal opgenomen coronapatiënten stijgt; sinds woensdag kwamen er 223 mensen bij.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) denkt dat het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen de komende tijd kan stijgen richting de 2900, het niveau van rond de jaarwisseling.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1728 coronapatiënten, 61 meer dan op maandag en 135 meer dan op zondag. Het aantal patiënten op de ic's steeg met zeven naar 682.

Ook het aantal nieuwe opnames blijft stijgen. Afgelopen etmaal zijn 343 mensen op een verpleegafdeling of ic komen te liggen vanwege covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. In de afgelopen zeven dagen heeft het LCPS 1960 ziekenhuisopnames gemeld, gemiddeld 280 per dag. Dat is het hoogste peil sinds 9 januari.