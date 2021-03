Stichting Drenthe Blijft Stil laat van zich horen met petitie

Omdat het luchtruim in Nederland vol is werkt het ministerie van infrastructuur en Waterstaat aan een nieuwe indeling. Het plan is onder andere om meer ruimte te creëren in Zuid-Nederland voor commerciële vluchten en het militaire vliegverkeer daarom uit te breiden naar Noord-Nederland. Defensie gaf in februari aan bij de Provinciale Staten dat er vooral tussen de twee en vier kilometer hoogte gevlogen gaat worden.

Vrees voor gezondheidsklachten

"Dat gaat over een gigantische geluidsbelasting en dus ook over vliegverkeer van defensie op tijdstippen dat jonge kinderen al op bed liggen", vertelt voorzitter Marc Huiberts uit Uffelte.

Huiberts is zelf werkzaam als psycholoog en burn-out preventie coach. Door zijn ervaringen en netwerk vreest Huiberts voor de gezondheidsklachten die het vliegverkeer volgens hem met zich meebrengen.

"Het kan zorgen voor een verhoogde bloeddruk en leiden tot hartklachten. Maar denk ook aan psychische klachten bij mensen die langdurig worden blootgesteld aan lawaai. Dat hebben onderzoeken al uitgewezen. Plus als de hersenen niet tot rust komen, dan kan ook de hormoonhuishouding op hol slaan."

Maar volgens Huiberts gaat het vliegverkeer ook de natuur, de toeristische sector en de huizenprijzen niet ten goede komen.

Acties

De Stichting Drenthe Blijft Stil werd in 2018 in de gemeente Westerveld in het leven geroepen en kwam voort uit een actiecomité. "We willen geen stenen gooien, dat is waar vaak aan gedacht wordt bij actiecomités. Daarom heten we nu ook een 'stichting'", vertelt Huiberts. "Maar we zullen wel alles wat binnen de wet mogelijk is aangrijpen. Zo hebben we vorig jaar samen met SATL aangifte gedaan tegen de minister omtrent vliegveld Lelystad. Die zaak loopt nog. Dat gaat best ver."

'Provincie Drenthe is niet fel genoeg'

De eerste 120 handtekeningen zijn onder de petitie gezet. De vraag is wat de petitie gaat bereiken in Den Haag. Ook de Provinciale Staten uitten eerder dit jaar kritiek. Zij vinden dat er veel onduidelijk is over de gevolgen voor Drenthe en ook natuurorganisaties hebben zich al tegen het plan uitgesproken. Huiberts vraagt zichzelf ook af of de petitie het verschil zal gaan maken. "Maar," legt hij uit, "er moeten meer mensen in Drenthe zich bewust worden dat dit echt kan gebeuren."

De provincie had zich volgens hem eerder moeten uitspreken. "En nog feller", zegt hij. "Destijds over vliegveld Lelystad en nu over Defensie. Die brief slaat nog geen deuk in een pakje boter. Drenthe is in Den Haag slecht vertegenwoordigd."