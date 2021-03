Man die vriend in Ruinen doodstak twee jaar langer in tbs-kliniek

De 45-jarige Marco B. uit Hoogeveen, die in 2011 zijn toenmalige vriend Jack van der Zee uit Ruinen doodstak, moet twee jaar langer in de Van Mesdagkliniek in Groningen blijven. Dat heeft de rechtbank in Assen besloten.

B. werd in 2015 door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot acht jaar en tbs met dwangverpleging voor doodslag. Twee jaar later ging hij naar de tbs-kliniek. In totaal had hij toen al bijna zes jaar in de gevangenis gezeten, twee derde deel van de acht jaar waarvoor hij was veroordeeld.

Uit de kast

B. stak Van der Zee in november 2011 in zijn eigen huis dood, toen de man hem plotseling begon te zoenen en seks met hem wilde. Daar was B. niet van gediend, verklaarde hij tijdens de rechtszaak in Assen een half jaar later. Hij was onder invloed van drank en cocaïne en werd op dat moment naar eigen zeggen herinnerd aan zijn jeugd, waarin hij jarenlang is misbruikt.

Volgens kennissen hadden Van der Zee en B. op dat moment een relatie, maar dat ontkende de Hoogevener zelf. Hij was naar eigen zeggen geen homo. Tijdens zijn tbs-behandeling is hij uit de kast gekomen, vertelde B. vanmiddag zelf in de rechtbank. Hij heeft ook een vriend, die hij via een datingsite heeft leren kennen. Zijn begeleidster vertelde de rechters dat B. op dat gebied extra goed wordt begeleid, om het gevaar voor herhaling te voorkomen.

Kok in de kliniek

Volgens haar gaat het erg goed met B., wat hij zelf ook bevestigde. Hij was drugsverslaafd, maar heeft sinds 2019 niet meer gebruikt. De Hoogevener wordt intensief behandeld voor onder meer een persoonlijkheidsstoornis en een posttraumatische stressstoornis. Hij werkt ondertussen als kok in de Van Mesdagkliniek.

Als het ministerie van Justitie en Veiligheid toestemming geeft, mag B. later dit jaar ook op onbegeleid verlof. Over twee jaar bekijkt de rechtbank of hij verder mag gaan met zijn terugkeer in de maatschappij.

